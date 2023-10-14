Продлен арест Михаилу Балабанову

14 октября 2023, 06:09

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Суд продлил до 19 декабря арест уроженцу Казани Михаилу Балабанову, который обвиняется в поджоге военкомата в Ставропольском крае.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Казани Михаил Балабанов был задержан в Ставропольском крае в декабре 2022 года. Следствие считает, что он планировал поджог военкомата по заданию украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту. В мае стало известно, что Балабанова отправили в краснодарскую больницу для психиатрической экспертизы. В качестве куратора Балабанова выступал представитель российских спецслужб с целью сфабриковать дело по террористической статье, сообщил 24 июля проект "Вот так" со ссылкой на материалы дела. 26 июля адвокат Балабанова сообщил, что он на первых допросах признал вину в подготовке поджога. Отец юноши отметил, что сын был уверен, что сможет уехать за границу после объявления мобилизации.

13 октября суд в Ставрополе продлил Михаилу Балабанову срок содержания под стражей до 19 декабря, при этом и сам Балабанов, и его адвокат возражали против продления ареста, сообщает правозащитная организация "Зона справедливости" в своем телеграм-канале.

По данным организации, заседания по делу Балабанова проходят в закрытом режиме, что оказывает на него деморализующее действие.

"Кавказский узел" также писал, что ранее сообщалось также и о задержании за подготовку к поджогу военкомата жителей и других регионов юга России и республик Северного Кавказа. Так, 6 января в Ростовской области трое молодых людей были задержаны за подготовку поджога военкоматов. 14 октября 2022 года стало известно, что житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

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