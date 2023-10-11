Защита Орлова в прениях потребовала оправдать правозащитника

11 октября 2023, 14:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Олега Орлова в прениях заявила о противоречиях статьи о дискредитации армии, по которой преследуют правозащитника, Конституции и международному праву. Сам Орлов напомнил суду о верховенстве права и важности для страны вернуться в правовое русло.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Головинском райсуде Москвы проходит заседание по делу Олега Орлова, обвиняемого в дискредитации российских военных. Прокурор ходатайствовал о направлении Орлова на психиатрическую экспертизу, однако суд ему отказал. Прокурор попросил суд признать Олега Орлова виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовать его на 250 тысяч рублей.

Адвокат Олега Орлова Катерина Тертухина в ходе суда заявила, что преследование Орлова противоречит Конституции и международным договорам. Она добавила, что статья 280.3 УК РФ предполагает ответственность фактически за любое мирное выражение критики армии, но к уголовной ответственности по ней можно привлечь исключительно на основании факта повторности." Это наступление на свободное выражение мнения, на идеологическое и политическое многообразие, гарантированные Конституцией. Также это отступление от принципа равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от убеждений", - приводятся ее слова в в трансляции с заседания, которую ведет Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Конституционный суд России отмечал, что нельзя ограничивать свободу выражения мнения только потому, что оно не укладываются в общепринятые представления, а Комитет по правам человека ООН отдельно подчеркивал, что не следует запрещать критику армии или административного аппарата.

Адвокат добавила, что обвинение не указывает конкретные слова Орлова, не раскрыто понятие дискредитации. "Обвинение не смутило даже то, что, согласно заключению экспертов, Крюкова и Тарасов подготовили экспертизу еще до того, как им поступило постановление следователя о назначении экспертизы На этом фоне меркнет даже скорость подготовки текста — чтение поста Орлова, его анализ, набор 21 страницы текста и его прочтение хотя бы одним из авторов заняло у них ровно шесть часов", - подчеркнула адвокат.

Защита в ходатайстве об исключении экспертизы указала семь аргументов, но гособвинитель "не видит никаких нарушений при проведении экспертизы, ведь ее авторов предупредили об уголовной ответственности", подчеркнула Тертухина. Она добавила, что гособвинитель не увидела нарушения закона в том, что протоколы допроса свидетелей обвинения совпадают на 97%.

Тертухина отметила, что статья Орлова - против вооруженных конфликтов, против нарушений прав человека, против репрессий. "Антимилитаризм и осуждение нарушений прав человека нынешние российские законы не запрещают. Во всех законах РФ призывы разжигать войны или нарушать права человека трактуются как экстремизм. Орлов приводит исторические аналогии, он делится своими мыслями и переживаниями, он поднимает дискуссию. И свидетели обвинения, и даже эксперты пытались вступить в дискуссию, высказывали свою точку зрения на поднятую Орловым проблему. Что лишний раз доказывает полемический контекст статьи", - указала она, добавив, что предъявленное обвинение Орлову игнорирует не только закон, но и здравый смысл.

Она обратилась к судье. "Перед вами стоит вопрос: совершил ли Олег Петрович преступление — дискредитацию вооруженных сил? От ответа на этот вопрос зависит жизнь честного человека, достойного гражданина России. От простого ответа на вопрос «совершил ли Олег Орлов преступление» зависит, во многом, и жизнь нашей страны. Значат ли что-то ценности и права, которые мы закрепили в Конституции России? Если суд — именно вы — не скажете сегодня, что гражданину нельзя запрещать говорить, высказывать свое мнение, обоснованное мнение, важное для общества мнение, мнение, о котором невозможно молчать, то кто завтра помешает чиновникам запретить обсуждать любые их действия? Сегодня, 11 октября 2023 года, этот вопрос мы задаем именно вам, уважаемый суд. А единственно возможный ответ на этот вопрос содержится в Конституции. Я прошу Орлова оправдать", - заявила Тертухина.

Олег Орлов, выступая в прениях, отметил, что главная тема статьи — то, как события на Украине повлияли на ситуацию внутри России. Он отметил, что никого не дискредитировал, а пытался дать определение режиму, который складывался в России на протяжении последнего десятилетия, с 2012 года.

Поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Олег Орлов подчеркнул, что обвинение противоречит Конституции и международным обязательствам России. Он сообщил, выходил в пикеты пять раз — мирно, без призывов к насилию. Но каждый раз это заканчивалось протоколом и штрафом. За два пикета на него составили протокол по статье КоАП о "дискредитации" армии — хотя в одном случае речь шла о Путине, во втором — о политическом строе России. Но суды не обосновали, почему именно эта статья. В судах также игнорировали доводы о противоречии статьи 20.3.3. КоАП Конституции. А ходатайства о запросе от имени суда в Конституционный суд отклоняли, рассказал правозащитник.

Он напомнил о статье 29 Конституции о свободе слова. "Фактически обвинение вынуждает меня отказаться от моих убеждений и высказываний, в том числе антивоенных, и тем самым покушается на мою личность и мое достоинство", - заявил Орлов, указав,что обвинение нарушает Конституцию, а статья 280.3 УК и связанная с ней статья 20.3.3. КоАП — дискриминационные.

Орлов отметил, что высшие должностные лица, и военные - генералы, полковники, офицеры могут совершать преступления, но статья о дискредитации как бы предусматривает их непогрешимость. "Ваша честь, я обращаюсь к вам — вы можете сделать так, чтобы этот политический процесс завершился вынесением вердикта, основанного на праве, а не на политических установках. <...> Нашей стране надо возвратиться в правовое русло. Только это может спасти нашу страну от весьма вероятных в будущем катастроф. Право — это та основа, опираясь на которую, можно избежать кровавых конфликтов, массовых репрессий, революций. Исходя из всего вышесказанного, я прошу меня оправдать", - заявил Орлов.

Общественный защитник Орлова Дмитрий Муратов* отметил, что статья Орлова - "это не дискредитация армии, а забота о спасении своей Родины, чужой Родины и мира впридачу". Он сравнил нынешние события с войной в Афганистане, отметив, что прекращению Афганской войны помогли журналисты, депутаты. правозащитники. "Сейчас такое невозможно: закрыты медиа, молчит парламент". По словам Муратова*, потому Орлов и вышел на публичные акции протеста — "больше некому было".

Он отметил, что в суде необходимо равенство. "В отличие от мятежа известной ЧВК, от действий Орлова никто не пострадал. Он предупреждал об опасности, а не создавал ее. Не сбивал самолеты и вертолеты", - указал журналист.

Он привел в пример избиение сыном Рамзана Кадырова заключенного Никиты Журавеля в СИЗО, комментируя которое депутат Геннадий Семигин похвалил Адама Кадырова и отметил, что "если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Кадырова", то возможно, чеченскому батальону "Ахмат" не пришлось бы выполнять роль заградотряда. "Депутат, зампред партии утверждает, что российские солдаты идут воевать, подчиняясь пинкам сапог и берцев чеченского батальона? Это даже не дискредитация, это неслыханное унижение. Ну, и где следствие? Где, позвольте узнать, уголовное дело? Дискредитировать могут только сторонники «СВО». Им можно все. А остальным, в том числе Орлову, — закон", - указал Муратов*.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников выразили возмущение этим поступком. 6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоено звание Героя Чечни. Также Делимханов отметил, что Адам Кадыров достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана. .

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.