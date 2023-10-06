Мирный житель погиб при взрыве мины в Тертерском районе

06 октября 2023, 23:59

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Два мирных жителя подорвались сегодня на минах в селе Гасангая, один из них погиб, второй ранен, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Около 17.00 (16.00 мск) в селе на противопехотной мине подорвался житель этого района 34-летний Ягуар Хадыев, он погиб, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Около 21.00 (20.00 мск) на мине подорвался житель Тертерского района Замеддин Гасанов, он получил телесные повреждения. По обоим фактам в Тертерской районной прокуратуре ведутся расследования, сообщило ведомство.

Число пострадавших в результате взрыва мин после завершения 44-дневной войны в Карабахе достигло 330 человек, сообщил сегодня МИД Азербайджана.

"Заложенные Арменией наземные мины продолжают уносить жизни азербайджанцев. Сегодня в Тертере в результате взрыва мины погиб еще один мирный житель. Число жертв мин достигло 330 с момента окончания 44-дневной войны. Международное сообщество должно заставить Армению предоставить карты мин", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети X.

Село Гасангая перешло под контроль Азербайджана после войны 2020 года. В зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов, заявил в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Кавказский узел" сообщал, что при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Двое азербайджанских военных погибли 24 сентября, подорвавшись на мине. Еще один военнослужащий получил повреждения и был госпитализирован. 22 сентября при взрыве мины во время прокладки дороги неподалеку от села Халфали Шушинского района получил ранения тракторист. Отметим, что село Халфали перешло под контроль азербайджанской армии в ходе военной операции 19-20 сентября.

Ночью 19 сентября в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев. После этого четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли при подрыве на мине в этом же районе. Силовики направлялись к месту гибели Самира Садыхова и Фархада Гулиева. После этого Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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