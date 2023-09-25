Двое азербайджанских погибли после подрыва мины

25 сентября 2023, 13:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое азербайджанских военных погибли, подорвавшись на мине. Еще один военнослужащий получил повреждения и был госпитализирован.

Инцидент произошел 24 сентября, военное ведомство в Баку сообщило о нем сегодня, 25 сентября.

24 сентября около 17:35 (16.35 по мск) на мине подорвался военный автомобиль марки «КАМАЗ», принадлежащий азербайджанской армии, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

«В результате взрыва противотанковой мины, установленной заранее в целях террора на пути обеспечения азербайджанских позиций, погибли военнослужащие азербайджанской армии Шадманов Акрам Юнис Оглы и Сеидов Турал Ислам оглы», - сказано в сообщении.

Военнослужащий Алиев Эльвин Талех оглы получил телесные повреждения различной степени и после оказания первичной медицинской помощи был эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение. «Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет», - сказано в заключение пресс-релиза Минобороны.

По данным азербайджанского блогера Хабиба Мунтазира, Шадманов являлся начальник штаба войсковой части в звании полковника-лейтенанта (воинское звание в Вооруженных силах Азербайджана, следующее за званием майора - прим. "Кавказский узел").

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 22 сентября при взрыве мины во время прокладки дороги неподалеку от села Халфали Шушинского района получил ранения тракторист. Отметим, что, село Халфали перешло под контроль азербайджанской армии в ходе военной операции 19-20 сентября.

Напомим также, ночью 19 сентября в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев. После этого четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли при подрыве на мине в этом же районе. Силовики направлялись к месту гибели Самира Садыхова и Фархада Гулиева. После этого Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.