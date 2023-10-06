Омбудсмен Азербайджана отчиталась о посещении Рубена Варданяна 

06 октября 2023, 12:05

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Как сообщал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению. В Баку ему предъявлены обвинения в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

Уполномоченная по правам человека Азербайджанской Республики Сабина Алиева без предварительного уведомления посетила места содержания заключенных,в том числе она посетила Рубена Варданяна, сообщила сегодня пресс-служба аппарата Сабины Алиевой. Сама проверка состоялась 3 октября, уточнила пресс-служба в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен выслушала обращения Варданяна, на которые были даны ответы. Был проведен мониторинг состояния обеспечения прав задержанного в порядке, предусмотренном законодательством, сказано в пресс-релизе. По данным авторов сообщения, Варданян выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел первичный медосмотр и никаких проблем со здоровьем нет. "Были обеспечены телефонный разговор с членами семьи, передача посылок, пользование библиотекой и доступ к информации. При этом защита прав арестованного в период следствия осуществляется адвокатом по выбору его семьи", - отмечено в сообщении.

Отметим, что по данным Службы государственной безопасности Азербайджана Варданян содержится в СИЗО этого ведомства.

Права Варданяна защищал адвокат по назначению Адвокатского бюро номер 12 Баку Фаиг Гусейнов. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "регулярно встречается с Варданяном". По словам адвоката, Варданян не имел жалоб на условия содержания и проблем у него со здоровьем нет. Сегодня он сообщил, что семья Варданяна привлекла другого адвоката, по соглашению, но его данных он пока не знает. От его услуг семья Варданяна отказалась.

Проведенная Азербайджаном 19-20 сентября военная операция в Карабахе усугубила сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой Лачинского коридора. В Армению прибыли более 100 тысяч карабахских беженцев. 3 октября группа конгрессменов США направила президенту Джо Байдену обращение с призывом прекратить оказывать Азербайджану военную помощь и ввести персональные санкции в отношении азербайджанских чиновников.

Азербайджан не станет массово преследовать бывших карабахских чиновников и силовиков, но руководители непризнанной республики и военные, обвиняемые в преступлениях, преследоваться будут, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Преследование Рубена Варданяна в Азербайджане дает Ильхаму Алиеву дополнительные рычаги для переговоров с Арменией и Россией, при этом обеспечить освобождение бывшего госминистра Нагорного Карабаха может в первую очередь Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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