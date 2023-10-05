Школьницы в хиджабах допущены на занятия в Залукокоаже

05 октября 2023, 05:21

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Школа в селении Залукокоаже допустила до занятий учениц-мусульманок в хиджабах после общественного резонанса, вызванного запретом на религиозную одежду. Школы не вправе запрещать ученицам носить хиджаб, такая дискриминация нарушает конституционные права детей на свободу вероисповедания и доступ к образованию, заявили юрист и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", в нескольких селах Кабардино-Балкарии девочек в хиджабах не пустили в школы, следует из опубликованных видеороликов. Пользователи соцсетей возмутились этой практикой, а муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Проблему с ношением хиджаба удалось решить благодаря большому общественному резонансу, сообщил "Кавказскому узлу" имам села Залукокоаже в Зольском районе Кабардино-Балкарии Ризуан Макоев.

"Эта проблема возникла не вчера. Наших детей в определенный период не пускали в школу, запрещая ношение хиджаба. Руководство школы ссылалось на устав и говорило, что надо соблюдать устав школы. Мы требовали письменный приказ о запрете с объяснениями, они отказывали и вновь говорили про устав", - рассказал он.

По словам Макоева, руководство школы отказывалось разрешит ношение хиджаба до того, как поступит соответствующее указание из администрации главы республики.

"Потом в интернете появились видео, поднялся шум, все это увидели и стали обсуждать. Мы обратились в Духовное управление мусульман республики, они подняли проблему в беседах с руководством Кабардино-Балкарии. Они очень сильно нам помогли, из администрации главы были спущены указы министрам. Они обещали, что больше никаких проблем не будет. 4 октября детям никто ничего не запрещал. руководство школы без проблем всех пропустило на занятия", - добавил он.

В средней общеобразовательной школе №2 Залукокоаже заверили, что никаких проблем, связанных с ношением хиджаба, нет. «Нет никаких проблем. Все желающие могут носить то, что хотят. Это их желание», - сказал «Кавказскому узлу» дежуривший в приемной представитель школы, не назвав свое имя.

Бывший имам, чтец Корана Ахмад Анчихский удивлен запретом на религиозную одежду в школе, тем более в мусульманском регионе.

«Школа не имеет права запрещать ношение религиозной одежды. Такими действиями они заставляют мусульман отдавать предпочтение домашнему образованию. У меня есть дочь, и если школа запретит ей носить хиджаб, то нам придется отказаться от этой школы и выбрать домашнее образование», - сказал он «Кавказскому узлу».

Анчихский убежден, что и родители, и дети имеют право приходить в школу в таком виде, какой им предписывает религия.

«Более того, религия обязывает их поступать таким образом. Мы должны приучать детей к молитвам, хиджабам с раннего возраста, и если школа создает препятствия, она фактически заставляет детей идти против своей религии. В итоге дети практикующих мусульман пропадут из школ. Допускать такого в такой многоконфессиональной стране как Россия, мне кажется, нельзя», - резюмировал он.

Правозащитник Заур Шокуев отмечает, что запрет ношения религиозной одежды в школах Кабардино-Балкарии не носит массовый характер.

«К нам ранее обращались с подобными жалобами, но не скажу, что ситуация с запретом ношения религиозной одежды учащимися школ носит массовый, повсеместный характер в республике. А единичные случаи действительно имели место, но ни одна попытка не увенчалась успехом, конфликты разрешались не в пользу инициаторов запрета. И наверняка этот конфликт в трех школах также быстро разрешится», - сказал он «Кавказскому узлу».

Шокуев также счел странным, что проблема возникла в поселениях, где в основном проживают мусульмане.

«Поразительно, в упомянутых населенных пунктах преимущественно проживают мусульмане-сунниты. Мне непонятно, чего добивается администрация школ своим категоричным решением не допускать к учебному процессу учениц в хиджабе. Моя позиция исходит исключительно из основного закона РФ, гарантирующего гражданам свободу вероисповедания и общедоступность образования, закрепленные в статьях 28 и 43 Конституции. Никакой устав или распоряжения должностного лица не вправе ограничивать общепризнанные конституционные гарантии», - указал он.

Адвокат Аза Алиева считает дискриминацией запрет школьницам носить хиджаб в учебном заведении.

«Это очень печальная история, это, однозначно, является дискриминацией. Я и мои коллеги пытались добиться решения этой проблемы в судебном порядке и дошли до кассации. Суды все ссылаются на то, что есть администрация школы, в которой решаются эти вопросы. Они говорят, что в школах есть такой нормативный акт как устав, и если там прописывают, что девочкам можно носить хиджаб, то можно, а если нет, то нет. Родители и сами дети имеют право ходить в школу так, как предписывает религия», - сказала она «Кавказскому узлу».

Устав школы не может противоречить Конституции, подчеркнула юрист. «У нас же есть основной закон - Конституция, которая разрешает нам ходить в религиозной одежде, нет запретов и на хиджаб, ни на никаб. Если такого запрета нет в Конституции, то как какой-то устав может запретить ношение религиозной одежды? Этот вопрос не должна решать администрация школы», - заключила Алиева.

"Кавказский узел" писал также, что в сентябре 2022 года в одной из школ Тюмени пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки заплаканная девочка смогла после словесной перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала. Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования устава школы.

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