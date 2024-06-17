Двое военных из Краснодара убиты на Украине

17 июня 2024, 22:01

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Никита Мальковский и Георгий Котовец убиты на Украине, сообщила администрация Краснодара. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 447 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 13 июня власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине как минимум 445 военных из Краснодарского края.

Летчик Никита Мальковский погиб в ходе специальной военной операции в мае 2022 года, , сообщила администрация Краснодара в своем Telegram-канале 14 июня, отчитываясь о подготовке мурала на одном из домов в хуторе имени Ленина, где живет мать военного.

Георгий Котовец 16 лет работал спасателем, после начала военной операции на Украине отправился в зоне боевых действий, исполнял обязанности командира взвода. Он убит 30 июня 2023 года, говорится в сообщении от 20 февраля, приуроченного к открытию именной парты в школе станицы Елизаветинская, где учился Котовец.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 447 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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