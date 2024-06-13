Мемориальная доска Станиславу Горбачеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Щербиновского района от 12.06.24, https://t.me/adm_sherb/29801

13 июня 2024, 00:25

Шесть бойцов с Кубани убиты в военной операции

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Максим Яровой, Станислав Горбачев, Виталий Кругловецкий, Артем Матерновский, Григорий Ткачев и Сергей Терентьев убиты в боевых действиях, сообщила администрация Щербиновского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 445 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Дацко, мобилизованный из Приморско-Ахтарского района, стал как минимум 439-м военным из Краснодарского края,  который официально признан убитым в зоне боевых действий на Украине.

Власти Щербиновского района 12 июня отчитались об открытии мемориальных досок Максиму Яровому, Виталию Кругловецкому и Станиславу Горбачеву.

Максим Яровой родился в Кропоткине, затем семья переехала в Екатериновку. В 2006 году ушел служить в армию рядовым, в 2009 году получил звание сержанта, был заместителем командира взвода реактивной артиллерии.  Когда началась специальная военная операция, ушел служить по контракту. 11 ноября 2023 года убит в Запорожской области.

Виталию Кругловецкому было 50 лет, убит 23 ноября 2023 года близ села Клещеевка в ДНР.

Контрактник Станислав Горбачев родом из Ставрополя, в 1992 году вместе с родителями переехал в станицу Старощербиновскую, с 2012 года жил в Северском районе Кубани. С 2017 года стал служить по контракту в зенитно-ракетных войсках. Дата смерти от полученных в военной операции ранений - 9 сентября 2023 года, ему было 42 года, следует из сообщений в telegram-канале администрации Щербиновского района.

7 мая районные власти сообщили  об открытии мемориальных досок в школе села Глафировка  погибшим в ходе специальной военной операции мобилизованному Артему Матерновскому (убит 2 октября 2023 года) и контрактнику Григорию Ткачеву (убит 15 января 2024 года).

Ранее также районные власти сообщали, что в военной операции убит Сергей Терентьев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 445 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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