Пользователи соцсетей возмутились недопуском школьниц в хиджабах на уроки в Кабардино-Балкарии

04 октября 2023, 13:06

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В нескольких селах Кабардино-Балкарии девочек в хиджабах не пустили в школы, следует из опубликованных видеороликов. Пользователи соцсетей возмутились этой практикой, а муфтият республики объявил, что убедил чиновников не мешать школьницам носить хиджаб.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября 2022 года стало известно о скандале в одной из школ Тюмени, где пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки заплаканная девочка смогла после словесной перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала. Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования устава школы.

Хиджаб – одежда мусульманки, закрывающая всё её тело за исключением лица и кистей рук. Ношение хиджаба является обязательным для женщины-мусульманки. В современном мире под хиджабом чаще всего понимают лишь исламский женский головной платок.

Муфтият Кабардино-Балкарии встал на сторону школьниц в хиджабах

Родители учеников обращались в муфтият Кабардино-Балкарии по поводу возможности ношения платков (хиджабов) в образовательных учреждениях республики, сообщил 3 октября муфтият республики на своей странице в Instagram*.

Муфтий Хазраталий Дзасежев в связи с этим провел встречу с представителями духовенства и чиновниками. "В результате принято совместное решение не препятствовать учащимся посещать школы, а также в рабочем порядке проработать, в случае необходимости, возможность внесения изменений в соответствующие нормативные документы образовательных учреждений", - говорится в публикации Духовного управления мусульман.

К 13.05 мск 4 октября под публикацией размещено 42 комментария. Авторы некоторых из них высказали замечания к заявлению муфтията. "Разрешено как? Временно? На какое-то время или же? Может, стоит провести индивидуальную беседу с директором или кто не пускал детей в платках? Чтобы прокурор сделал предупреждение? Провести служебное разбирательство, чтобы в дальнейшем не было подобных вопросов?" - написал, в частности, rahmat_tlapshokov.

"Чтобы больше не было провокаций, необходимо внесение изменений в соответствующие нормативные документы по всей республике. Иначе это будет повторяться периодически", - высказала мнение mariam_marian_07. "ДУМ должен направить рекомендательные письма или уведомления о том, что запрет на посещение уроков ребенком влечет за собой уголовное наказание! Работайте в этом направлении, пожалуйста!" – призвала alenushka07.

Видео о недопуске на уроки школьниц в хиджабе возмутили пользователей соцсетей

2 октября в сообществе "Лайк Нальчик" во "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в поселке Залукокоаже Зольского района не допускают к школьным урокам девочек, которые приходят в платке. Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором показаны несколько девушек, стоящие в платках у входа в здание.

"Их всех не пускают в школу, потому что они в платке", - говорит за кадром женщина, снимающая видео. Из слов женщины можно сделать вывод, что среди этих школьниц ее дочери.

Это видео, а также еще два ролика размещены 2 октября в Instagram*-аккаунте adamant__07. На одном из роликов показана девушка в платке и женщина, преградившая ей путь по ступенькам. "Ребенок хочет учиться, вот ее выгоняют", - говорит за кадром автор видео.

"Вот это все происходит в селе Батех, Зольский район. [Чиновница], ссылаясь на устав школы, не впускает девочек в школу. Мы пытались им объяснить, что есть закон, который разрешает ношение платка по религиозным обязанностям. Закончилось все тем, что наши дети пока сидят дома", - говорится в аннотации к видео.

На втором видео видны несколько женщин, собравшиеся во дворе школы, представитель госучреждения требует от них "покинуть территорию школы". "Она с нами не общается, она не хочет объяснить, почему выгоняют детей из школы", - говорит за кадром одна из женщин.

В аннотации к видео поясняется, что оно снято в селе Кичмалка. "Директор школы […] не захотел давать объяснения родителям, почему их детей не пускают в школу, развернулась и ушла. […] Неужели платок на голове так мешает учебному процессу?" – говорится в публикации.

Авторы многих комментариев заступились за школьниц в платках. "Конституцией закреплено право на выбор веры. В Москве дети в хиджабах, а у нас, в мусульманской республике, готовы разорвать девочку в платке", - возмутилась, в частности, zhankazieval.

"Что за идиотизм происходит? Они же не покрыты до такой степени, как в Саудовской Аравии. Наоборот, скромно одеты", - написала m___monika. "Дочка моей подруги в Подмосковье ходила в школу в хиджабе. Никогда и никто ей плохого слова не сказал, хотя немусульманский город", - заметила wild_rose_07.

"Если в нашей республике не разрешают ходить в хиджабе, то что нам ожидать от учебных организаций других городов, в которых также творится беспредел и девочки в платках отстаивают свои права. Позор", - заявил ssaallii_g. "Я в шоке! Это выбор каждого, и никто не вправе решать за кого-то! Для кого эти уставы, если они ущемляют людей определенной веры?" – возмутилась aneta_sh.

"Удивительное рядом! И это в нашей толерантной республике, где уважаются все религии и ислам абсолютно в тренде! Я рада, что мои девочки закончили в этом смысле нормальную школу, где было адекватное руководство. Более того, покрытая [платком] девочка получила золотую медаль и пришла её получать на торжественную церемонию в хиджабе, и это было очень красиво", – написала restoran_djamilya.

"Моя дочка ходит в школу в хиджабе в Санкт-Петербурге, и кроме неё, ещё есть девочка также в хиджабе. Даже здесь относятся с пониманием", - заметила ashinovaasia2017. "Я покрытая [платком] и работаю в детском саду в городе Сочи, вы представить себе не можете, как там уважают мою религию, мне аж стыдно за наш народ, который запрещает все это", - поделилась gucheva.

Запреты посещать школу в хиджабе противоречат законам

Недопуск детей в школы из-за ношения хиджаба противоречит Конституции, указал адвокат Руслан Нагиев. "Ст. 28 Конституции РФ гласит, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Ч. 1 ст. 43 Конституции РФ гарантирует каждому право на образование. Ч. 2 данной статьи гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях", - напомнил он 3 октября в своем телеграм-канале.



Кроме того, согласно Федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях», государство не вмешивается в определение человеком отношения к религии и религиозной принадлежности, а также в воспитание детей родителями. "Вышеназванные конституционные нормы и нормы федерального законодательства означают, что никто, ни один гражданин РФ, не может быть лишен возможности получать образование, в том числе начальное общее, основное общее, среднее общее образование (согласно пп. 2-4 ч. 4 ст. 24 «Структура Образовательной системы» Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ»)", - указал адвокат.

Напомним, 11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. В феврале три студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

В Чечне уже много лет не могут определиться с предписаниями к женскому облику: одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды руководства Чечни на дресс-код чеченской женщины, почему глава Чечни поручил разобраться с запретом на ношение хиджаба в Астрахани и есть ли аналогичные проблемы в других регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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