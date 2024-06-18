Студент из Таганрога осужден за госизмену

18 июня 2024, 10:19

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Суд приговорил к девяти годам заключения студента из Таганрога Владислава Поручикова, признав его виновным в госизмене и попытке завербоваться в террористическую организацию.

По версии следствия, студент из Таганрога Владислав Поручиков после начала специальной военной операции (СВО) на Украине стал изучать украинские информационные ресурсы, из-за чего у него сложилось отрицательное отношение к России и проведению СВО. В феврале 2023 года он решил вступить в одну из организаций, действующих на украинской стороне – признанный в России террористическим и запрещенный по решению суда "Легион "Свобода России".

Поручиков выехал заграницу, чтобы направить заявку на вступление в террористическую организацию, так как опасался того, что его сообщение могут перехватить российские спецслужбы. Он отправился сначала в Белоруссию, а затем в Тбилиси. Не дожидаясь ответа на заявку о вступлении в террористическую организацию, Поручиков вернулся в Минеральные Воды, а оттуда на поезде перебрался в Белгород, передал сегодня "Коммерсант".

Далее он вновь связался с вербовщиками, они дали ему указание прибыть 2 июня 2023 года в город Грайворон, встретиться еще с одним добровольцем и ожидать инструкций. В день, на который была назначена встреча, Поручикова задержали полицейские за появление нетрезвым в общественном месте, из полиции он освободился 3 июня. После этого Поручиков попытался вновь связаться с вербовщиками, но на этот раз ему никто не ответил. Тогда студент сам отправился в сторону границы и, когда до нее оставалось около 15 километров, был задержан – опять на почве злоупотребления спиртным. Студент был арестован.

Далее Поручиковым заинтересовались сотрудники ФСБ. Они обвинили его в госизмене и попытке завербоваться в террористическую организацию. Он признал вину в госизмене, однако заявил, что не знал, что организация, в которую планировал вступить, запрещена в России и признана террористической.

Суд признал Владислава Поручикова виновным в покушении на участие в деятельности террористической организации и госизмене, и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Комментариев от представителей Владислава Поручикова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 июня стало известно, что суд в Воронеже приговорил жителя Ростовской области Александра Шевченко к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы. Шевченко пытался проникнуть на территорию Украины, чтобы участвовать там в боевых действиях против российских войск, сообщило ФСБ.

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