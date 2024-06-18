18 июня 2024, 09:24

Жители трех сел в Дагестане отрезаны от внешнего мира

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В Ахтынском районе жители трех сел оказались отрезаны от внешнего мира после схода селя на трассу Фий – Хнов – Гдым, сообщило МЧС.

По данным управления МЧС по Дагестану, в Ахтынском районе из-за схода селя без транспортного сообщения остались три села.

Речь идет о дороге местного значения, между селами Фий – Хнов – Гдым. Сельчане могут воспользоваться пешим проходом и проездом для высокопроходимой техники, привел сегодня ТАСС сообщение ведомства.

Дорожные службы расчистят участок трассы сегодня к 17.00, добавило МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июня местный житель рассказал в соцсети, что бурная река повредила дорогу к поселку Кадани в Левашинском районе, после чего сельчане оказались заблокированы. Проблема сообщения с поселком Кадани возникает регулярно, а чиновники ее не решают, заявили в комментариях другие местные жители.

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"Дагестанские сельчане пожаловались на длительное отсутствие воды", "Чиновники отреагировали на требования жителей решить проблемы Цумадинского района", "Жители Цумадинского района пожаловались на плохие дороги и проблемы с электричеством".

Автор: "Кавказский узел"

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