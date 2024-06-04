Жители высокогорного поселка в Дагестане оказались отрезаны от внешнего мира

04 июня 2024, 09:34

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Бурная река повредила дорогу к поселку Кадани в Левашинском районе, его жители оказались заблокированы, сообщил в соцсети местный житель. Другие сельчане, комментируя его сообщение, заявили, что проблема сообщения с поселком Кадани возникает регулярно, а чиновники ее не решают.

Как информировал "Кавказский узел", жители высокогорных сел в Дагестане неоднократно жаловались на проблему с дорогами. Отсутствие дорог в высокогорных районах республики приводит к тому, что жители вынуждены транспортировать больных на руках по бездорожью. Власти не спешат решать проблему, однако огласка может привлечь их внимание. В частности, в феврале 2022 года жители села Хутрах Цунтинского района два километра по сугробам несли женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.

По словам одного из местных жителей поселок Кадани в селении Цудахар Левашинского района, оказался отрезан от внешнего мира после того, как бурная река размыла дорогу к нему, которая проходит по горной местности.

"Нет доступа к воде, больнице. Аварийно-опасный участок, люди не могут отправить детей на экзамены", – привел 2 июня Instagram*-паблик tut.dagestan слова сельчанина.

Он отметил, что жители поселка не раз обращались к местным властям, но чиновники не предприняли мер, чтобы не допустить повреждения дороги. "Это единственная дорога к поселку. Отрезаны от цивилизации рекой и горами", – пояснил местный житель.

К посту прикреплено видео, на котором показана проселочная дорога. С одной стороны она ограничена склоном горы, а с другой – речкой. Один из участков дороги оказался непроходим из-за того, что бурная речка размыла часть дороги и грунт осыпался.

Этот пост в Instagram*-паблик tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 миллиона пользователей, на 09.30 мск 4 июня набрал 483 отметки "нравится" и 22 комментария.

"Уже столько раз были проблемы с этой дорогой, но мер не принимают. Надо ждать пока кто-нибудь туда упадет, чтобы обратили внимание. Очень повезло, что грунт не обвалился в тот момент, когда по дороге проезжали люди", – отметил пользователь tuttooiibrooooooo.

"Можно было ещё показать состояние моста. Ничем не лучше этой дороги. Мост расположен в нескольких метрах от этой же дороги", – написала m_p_mahaevaa.

"В Дагестане проблемами никто особо не занимаются. Столько времени там эта плохая дорога. Да и не только там, в соседних селах не лучше", – заявил пользователь manukaa.17.

"Наконец-то хоть кто-то заметил эту проблему", – написал пользователь pistachio_levashi.

"Возьмите уже во внимание, сделайте дорогу людям. Куда смотрят власти?" – задался вопросом пользователь kvmlvna__.

"Надеемся, что в скором времени дорогу восстановят", – отметила mariyam_muradovnaa.

На 09.30 мск на сайте администрации Левашинского района нет комментариев относительно жалобы местных жителей на проблему с сообщением с поселком Кадани.

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