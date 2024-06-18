18 июня 2024, 09:04
Житель Волгограда осужден за причастность к экстремистской организации
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
26-летний житель Волгограда Дмитрий Элтышев, отбывая наказание в СИЗО и исправительной колонии, пропагандировал среди заключенных "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*. Суд признал его виновным в причастности к деятельности экстремистской организации и приговорил к трем годам колонии строгого режима.
Тракторозаводской районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю, признав его виновным в причастности к деятельности экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*.
По данным следствия, 26-летний Дмитрий Элтышев с мая 2022 по август 2023 года отбывал наказание в СИЗО и исправительной колонии. Там он неоднократно призывал других заключенных противостоять сотрудникам УФСИН, нарушал правила, выкрикивал лозунги экстремистского движения и пропагандировал его у других заключенных. За это он многократно привлекался к дисциплинарной ответственности, сообщает 17 июня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем телеграм-канале.
Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничению свободы на шесть месяцев.
Комментариями Элтышева по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня житель Ставропольского края был приговорен к полутора годам колонии строгого режима за демонстрацию символики "Арестантского уголовного единства"*.
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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"