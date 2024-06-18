18 июня 2024, 09:04

Житель Волгограда осужден за причастность к экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

26-летний житель Волгограда Дмитрий Элтышев, отбывая наказание в СИЗО и исправительной колонии, пропагандировал среди заключенных "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*. Суд признал его виновным в причастности к деятельности экстремистской организации и приговорил к трем годам колонии строгого режима.

Тракторозаводской районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю, признав его виновным в причастности к деятельности экстремистской организации "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*.

По данным следствия, 26-летний Дмитрий Элтышев с мая 2022 по август 2023 года отбывал наказание в СИЗО и исправительной колонии. Там он неоднократно призывал других заключенных противостоять сотрудникам УФСИН, нарушал правила, выкрикивал лозунги экстремистского движения и пропагандировал его у других заключенных. За это он многократно привлекался к дисциплинарной ответственности, сообщает 17 июня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем телеграм-канале.

Суд признал его виновным в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничению свободы на шесть месяцев.

Комментариями Элтышева по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня житель Ставропольского края был приговорен к полутора годам колонии строгого режима за демонстрацию символики "Арестантского уголовного единства"*.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Заключенный колонии в Адыгее обвинен в экстремизме", "Два арестанта осуждены в Астраханской области за экстремизм", "Заключенный калмыцкой колонии осужден за создание ячейки АУЕ".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июня 2024, 08:34

  • Дагестанские сельчане призвали чиновников решить проблему с грязной питьевой водой

    Жители села Рутул в Дагестане вынуждены ездить за водой в соседние населенные пункты, так как в село уже длительное время подается грязная питьевая вода, непригодная для употребления. Обращения к властям не дают результата, пожаловался в соцсети местный житель. Другие сельчане подтвердили в комментариях его слова и призвали чиновников решить проблему с водоснабжением.

18 июня 2024, 07:41

18 июня 2024, 06:49

18 июня 2024, 05:54

  • 3 Жители Чечни посетовали на коммерциализацию Курбан-байрама

    Дарить многодетным и малоимущим землякам мясо жертвенных животных во время Курбан-байрама обычно отправляются старшие члены семей,  рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни. Они отметили, что традиция приносить в жертву баранов превратилась в бизнес, потеряв сакральное значение, мясо подорожало настолько, что не каждый может его купить.

18 июня 2024, 04:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи