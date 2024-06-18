Власти Чечни отчитались об оказании помощи беженцам из Палестины

18 июня 2024, 06:49

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фонд Кадырова по случаю Курбан-байрама передал семьям находящихся в Чечне беженцев из Палестины по одной овце для совершения обряда жертвоприношения, рапортовал гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", 16-17 июня жители юга России и стран Южного Кавказа отпраздновали Курбан-байрам. В Чечне по случаю праздника выходными были объявлены два дня.

Фонд имени Ахмата Кадырова оказал гуманитарную помощь находящимся в Чечне беженцам из Палестины, раздав каждой семье по случаю Курбан-байрама по одной жертвенной овце, чтобы беженцы смогли провести обряд жертвоприношения, сообщила сегодня на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне проживают 209 беженцев из Палестины. Ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти республики с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Напомним, Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа – паломничества в Мекку. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована справка о Курбан-байраме.

Официальная информация об источниках финансирования фонда Кадырова отсутствует. По словам главы Чечни, деньги республике дает Аллах, а также "добрые люди". При этом бюджетники в республике обязаны ежемесячно переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.