18 июня 2024, 07:41

Военный из Волгоградской области убит на Украине

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Михаил Покручин убит в зоне военной операции, сообщили власти Урюпинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 781 бойца из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 17 июня представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 780 бойцов из Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне спецоперации на Украине убит военнослужащий-контрактник, уроженец города Урюпинск Михаил Покручин, передал 14 июня "Волгоград Онлайн" со ссылкой на администрацию Урюпинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 781 бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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