18 июня 2024, 01:31

ФСИН проигнорировала запрос суда по делу Юрия Михайлова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд вновь отложил рассмотрение иска Юрия Михайлова, зараженного ВИЧ после пребывания в изоляторе Новороссийска и колониях Кабардино-Балкарии и Калмыкии, так как представители ФСИН в третий раз не предоставили необходимые документы.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в Октябрьском райсуде Новороссийска должно было пройти заседание по иску 37-летнего Юрия Михайлова, которого в колонии заразили ВИЧ. Однако заседание было отложено, так как запрошенные судом материалы (в частности, документы по этапированию и медицинские карты) не поступили в суд. 3 июня заседание вновь не состоялось из-за того, что руководство СИЗО не предоставило запрошенные судом документы. По словам представителя истца, бездействие ответчика приводит к затягиванию процесса.

Юрий Михайлов, отбывающий наказание в Элисте, после пребывания в изоляторе Новороссийска и колониях Кабардино-Балкарии и Калмыкии оказался заражен ВИЧ-инфекцией и гепатитом. Он потребовал компенсации за ненадлежащие условия содержания под стражей. Ответчиками по иску Юрия Михайлова значатся ИК-2 в Калмыкии, ИК-3 в Кабардино-Балкарии и СИЗО-3 УФСИН по Краснодарскому краю.

17 июня в Октябрьском районном суде Новороссийска должно было состояться заседание по делу Юрия Михайлова, заражённого ВИЧ-инфекцией в местах лишения свободы. Однако рассмотрения дела по существу не было, так как ответчики, то есть представители ФСИН, вновь не предоставили в суд необходимые для рассмотрения дела документы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница Михайлова, эксперт фонда "Общественный вердикт" Светлана Тореева.

"Ответчики так и не предоставляют документы в опровержение своих доводов. При вынесении решения суд должен дать надлежащую оценку такому бездействию", - отметила Тореева. 

Следующее заседание, по ее словам, состоится в сентябре. 

Ранее, когда ответчики тоже не предоставляли документы, Тореева заявила, что "доводы ответчика о непредоставлении документов несостоятельны, действия по непредоставлению - незаконны".

"Кавказский узел" также писал, что Михайлов добивается перевода с отбывания наказания в виде принудительных работ на исправительные работы. Элистинский городской суд отказал ему в смягчении формы отбывания наказания, но осуждённый обжалует это в апелляции.

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Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии призвала обеспечить лечение осужденному сыну", "ОНК Кабардино-Балкарии анонсировала проверку после поджога в колонии", "ЕСПЧ присудил компенсации уроженцам Ингушетии и Дагестана".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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