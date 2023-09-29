Более 30 тысяч человек потребовали привлечь к ответственности Адама Кадырова

29 сентября 2023, 20:21

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Пользователи сети оставили более 30 тысяч подписей под петицией с требованием привлечь сына главы Чечни к ответственности за избиение арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Активисты на одиночных пикетах в разных городах России также поддержали это требование.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные главы Чечни одобрили этот поступок, ряд правозащитников, в том числе омбудсмен России высказались об этом поступке отрицательно. 26 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать избиение Журавеля. 28 сентября Кремль сообщил о встрече Кадырова и Путина, однако в расшифровке встречи, которая опубликована на сайте Кремля, вопрос скандала с Журавелем не поднимался.

Опубликовав видео с избиением своим сыном в СИЗО Никиты Журавеля, глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал свой особый статус, но это может повлечь обратный эффект, считают политолог Сергей Жаворонков и правозащитница Светлана Ганнушкина*. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским традициям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

Петиция с требованием привлечь к ответственности сына главы Чечни Адама Кадырова за избиение арестованного Никиты Журавеля набрала на сайте Change.Org к 20.00 29 сентября 30 805 подписей.

"Бить человека, к тому же беспомощного, который не может дать отпор - не только безнравственно, но и преступно, согласно законам Российской Федерации. Я считаю, что такой поступок позорит нашу страну, республику Чечня и веру всех мусульман. Но пока ни председатель СК РФ Бастрыкин, ни глава МВД Колокольцев не реагируют на преступление. Давайте не будем молчать и потребуем правосудия", - отметила автор созданной 25 сентября петиции Оксана Бояринцева.

На сайте опубликована и вторая петиция с аналогичным требованием, созданная в тот же день пользователем "Нацдем", под ней на 20.00 мск 29 сентября подписались 704 человек.

В Перми сегодня один из активистов подал заявление в Следком с требованием привлечь Адама Кадырова к ответственности, а затем вышел в одиночный пикет перед зданием ведомства. в руках он держал плакат "Разыскивается преступник. Сын своего отца", на котором были кадры избиения Адамом Кадыровым Никиты Журавеля, сообщил Telegram-канал "Говорит НеМосква", опубликовав фото пикетчика с плакатом.

Сегодня у Соловецкого камня в Москве задержана активистка Анна Слива, которая стояла с плакатом с требованием привлечь к ответственности главу Чечни и президента России,сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

28 сентября в Москве у станции метро "Арбат" был задержан пикетчик Илья, вышедший с плакатом "Отвечать за зло должен не только Журавель Никита, но и Адам и Рамзан Ахматович Кадыровы", сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости", опубликовав видео пикета. Пикетчик сообщил, что в полиции у него проверили документы, но не стали составлять протокол.

"Кавказский узел" также писал, что полицейские задержали в Санкт-Петербурге Александра Сиделева, который вышел на пикет с плакатом в поддержку волгоградца Никиты Журавеля, избитого в грозненском СИЗО сыном Рамзана Кадырова. Задержанного освободили после составления протокола.

Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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