Правозащитники раскритиковали Кадырова после видео с избиением Журавеля

25 сентября 2023, 20:03

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Рамзан Кадыров продемонстрировал пренебрежение российскими законами, опубликовав видео, как его сын избивает арестованного Никиту Журавеля, и одобрив этот поступок, заявили члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева. Общественное движение "Дозор Волгограда" потребовало расследовать избиение.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок.

Ранее поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Уверен, что его действия абсолютно оправданны и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное", - заявил, в частности, Делимханов.

Сын главы Чечни не имел права нарушать закон и избивать арестованного, заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Марина Ахмедова, на чью публикацию в Telegram обратила внимание Lenta.ru.

"Я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне все восстаёт против этого. Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно", - написала Ахмедова в своем телеграм-канале.

Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Рамзан Кадыров "бросил вызов" правовой системе страны. "На сегодняшний день у нас есть видеофиксация преступления. Наш Уголовный кодекс не предусматривает ни в одной из статей пометку, что он не действует в отношении сына главы Чечни. Получается, что публичные личности, представляющие правительство Чечни, идентифицируют человека на этом видео как сына Рамзана Кадырова и фиксируют, что преступление совершено конкретно вот этим лицом. На мой взгляд, это вызов праву, потому что, публикуя это видео, Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной, понимая, что ставит ее в неудобное положение. Представляете, кого-то публично убить и говорить, что за это ничего не будет? Здесь, слава Богу, не убили. Никита Журавель жив", — приводит ее слова "Газета.ru".

Меркачева добавила, что уже просила перевести в другой регион Никиту Журавеля, но не получила ответа по существу. "Я выразила свою обеспокоенность по поводу его судьбы и попросила в запросе, который направила во ФСИН, Никиту Журавеля вывезти из учреждения ФСИН Чечни в учреждение ФСИН другого региона. Получила ответ на это недавно. Ответ совершенно какой-то пространственный. На мой взгляд, это отписка. В этом ответе ничего не говорится про то, что они вывезут его в безопасное место. Каким может быть следующий шаг? Вот сейчас все проглотят это, а следующий шаг — Никиту Журавеля найдут мертвым, допустим. И снова все проглотят. Я считаю, что безнаказанность порождает все больше и больше безответственности со стороны людей и порождает все больше и больше преступлений. Это очень страшно".

Общественное движение "Дозор в Волгограде" потребовало возбудить уголовное дело "по факту избиения сыном главы Чеченской Республики волгоградца Никиты Журавеля". "Открытое признание, публикация видео и одобрительные возгласы со стороны высокопоставленных лиц региона — вызов российскому обществу. Прямо на наших глазах они плюют в лицо закону. И дают прямой сигнал: любого гражданина РФ могут вывезти в Чечню и судить кулаками", — говорится в публикации в телеграм-канале движения.

Напомним, 16 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель пожаловался на избиение сыном главы Чечни в грозненском изоляторе. Она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева провести проверку. Солтаев в тот же день отчитался о встрече с Никитой Журавелем и заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке.

Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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