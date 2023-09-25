МИД России обвинил Ереван в нарушениях договоренностей с Москвой

25 сентября 2023, 19:27

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Правительство Никола Пашиняна ведет системную прозападную политику вопреки договоренностям с Москвой, заявил сегодня МИД России в ответ на обращение армянского премьера с критикой в адрес российских миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября, на следующий день после окончания боевых действий в Карабахе, премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг резкой критике российских миротворцев. "Российский миротворческий контингент должен был гарантировать безопасность мирного населения, и мы полтора года назад начали поднимать вопросы о том, что процессы идут неправильно. Мы несем свою долю ответственности. Но не считаю, что должны закрывать глаза на те провалы, которые были у российского миротворческого контингента", - сказал он.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

МИД России сегодня опубликовал заявление в связи с посланием Никола Пашиняна о независимости, озвученным 24 сентября. Послание "содержит неприемлемые выпады в адрес России и не может не вызывать ничего, кроме отторжения", заявил МИД.

"Налицо попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву. Последние сентенции Н.В.Пашиняна подтверждают наши более ранние выводы о том, что инспирируемые Западом и подстегиваемые официальным Ереваном деструктивные для собственной страны и наших союзнических отношений процессы носят не эпизодический, а системный характер. Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

В послании к гражданам Армении 24 сентября Никол Пашинян заявил о необходимости перестроить внутреннюю и внешнюю структуру безопасности страны. "Нападение Азербайджана на Нагорный Карабах вызывает серьезные вопросы о целях и мотивах миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Вопреки Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, армяне Нагорного Карабаха по-прежнему стоят перед угрозой этнических чисток. [...] Ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, который принял политику этнической чистки, и на миротворческий контингент РФ в Нагорном Карабахе. [...] Рассматриваем ратификацию Римского статута, который позволит Республике Армения использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении внешней безопасности. Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда всем нам стало ясно, что инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении, и это решение никоим образом не направлено против ОДКБ или РФ. Оно исходит из наших интересов в сфере внешней безопасности", - привело его слова News.am.

Россия "всегда была верна союзническим обязательствам", заявил российский МИД. "Уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас. Москва оказывала и продолжает оказывать братской Армении масштабное содействие в сферах безопасности, экономики и культуры", - говорится в публикации.

4 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. В результате сейчас они вынуждены заниматься диверсификацией безопасности, отметил он.

Пашинян "вместо соблюдения договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года оставить решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха будущим поколениям поддался увещеваниям Запада", заявил МИД. "В Праге и Брюсселе решили действовать с опорой на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признав суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Это принципиально изменило условия, при которых было подписано трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента. Из-за недальновидности армянского руководства не удалось претворить в жизнь ряд договоренностей в сфере укрепления безопасности Армении, в частности, Н.В.Пашиняном не было подписано уже согласованное всеми министрами иностранных дел шести стран решение о направлении в приграничные с Азербайджаном районы республики наблюдательной миссии ОДКБ", - указано в заявлении.

О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Россия обвинила в "непоследовательной позиции" руководство Армении, "которое ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном предпочло шарахания и бегание на Запад".

"Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада", - заявил МИД России.

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