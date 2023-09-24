Оппозиция призвала заблокировать улицы Еревана

24 сентября 2023, 22:03

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Оппозиция Армении заявила, что будет блокировать улицы в Ереване в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестов вступали в стычки с полицейскими. 22 сентября полиция задержала 124 участников протестов, обвинив их в неподчинении полицейским. 24 сентября в Ереване прекратило работу метро. По сообщению пресс-службы метрополитена, решение принято "по техническим причинам". Власти закрыли метро, чтобы помешать митингу в центре города, заявила оппозиция.

Протесты в Армении начались после того, как Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции". Армянская оппозиция пригрозила Николу Пашиняну импичментом.

Митинг оппозиции состоялся сегодня, 24 сентября, на Площади Республики в Ереване. Оппозиционеры анонсировали акции неповиновения в столице Армении. С 8:00 до 11:00 в шести административных районах Еревана пройдут массовые акции неповиновения, заявил депутат от блока «Армения» Ишхан Сагателян. «Если мы вместе выйдем на акции, то остановим работу государственного аппарата. Наш единственный ресурс – это армянский народ. У нас нет полиции и вооруженных банд. Мы должны выйти на улицы и поставить власть на колени», - заявил Ишхан Сагателян, слова которого приводит издание News.am.

Депутат призвал жителей областей Армении также перекрывать основные трассы и парализовать работу госаппарата.

"С завтрашнего дня в течение трех дней блокируем все улицы. Работа госучреждений должна быть парализована", - заявил на митинге оппозиции в воскресенье первый премьер Армении (в 1990-1991 годах), член оппозиционного Национального конгресса Вазген Манукян, которого цитирует "Интерфакс".

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