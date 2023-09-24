Оппозиция связала с протестами закрытие метро в Ереване

24 сентября 2023, 12:48

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Ереванский метрополитен закрыт сегодня по техническим причинам, сообщило руководство метро. Власти закрыли метро, чтобы помешать митингу в центре города, заявила оппозиция.

Как писал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестов вступали в стычки с полицейскими. 22 сентября полиция задержала 124 участников протестов, обвинив их в неподчинении полицейским.

Протесты в Армении начались после того, как Азербайджан 19 сентября начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Армянская оппозиция пригрозила Николу Пашиняну импичментом.

О прекращении движения поездов метро пресс-служба метрополитена сообщила сегодня. "Сегодня метрополитен будет закрыт по техническим причинам", - сказано в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Власти пошли на закрытие метрополитена, чтобы помешать митингу на Площади Республики 1 , заявил пресс-центр оппозиционного Национального комитета, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в азербайджанском городе Евлах 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Представитель президента Азербайджана заявил, что переговоры в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян.

Вывод карабахских военных с боевых позиций проводится в рамках договоренностей с Азербайджаном, которые предусматривают также доставку гуманитарной помощи по Лачинскому коридору и восстановление подачи электричества, сообщило 23 сентября правительство Нагорного Карабаха.

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