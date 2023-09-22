22 сентября 2023, 17:48

Оппозиция заявила о задержании 350 активистов в Ереване

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В ходе акций неповиновения были задержаны около 350 человек, сообщила оппозиция. Полиция сообщила о 124 задержанных участниках протестов.

Как писал "Кавказский узел",  с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Участники протестов вступали в стычки с полицейскими. 21 сентября они перекрыли движение в центре города, после чего полицейские начали задерживать участников акции. Сегодня днем в полицейские участки за участие в акциях неповиновения были доставлены 84 человека, сообщил представитель МВД. С учетом задержанных утром общее число активистов, подвергнутых приводу в полицию, превысило сто.

По состоянию на 16.00 (15.00 мск) задержано около 350 участников акции неповиновения, отмечено на официальной странице Национального комитета в Facebook*. "Всем незаконно задержанным оказывается правовая поддержка. Палата адвокатов также сформирована адвокатскую группу для оказания юридической помощи участникам акций неповиновения", - сказано в публикации.

В пресс-службе полиции корреспонденту "Кавказского узла" сообщили о 124 активистах, задержанных в течение дня. "Всех их подвергли приводу по административной статье 182 КоАП – неподчинение законному требованию полиции. После составления протоколов они будут освобождены", - пояснил глава Управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

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Примечание:

"Оппозиционер Андраник Теванян задержан в Ереване", "Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Юрист объяснил условия импичмента Пашиняна".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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