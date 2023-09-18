Адвокат Алаудинова заявил о попытке дискредитировать спецназ "Ахмат"

18 сентября 2023, 10:24

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Денис Шапиро, который является адвокатом и помощником командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, направил в Следком заявление с требованием возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни и о дискредитации армии по факту публикации в телегам-канале сведений о том, что будто бы в спецназе "Ахмат" произошел конфликт на межнациональной почве.

По словам адвоката и помощника командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова Дениса Шапиро, поводом для обращения в Следком стали публикации в одном из телеграм-каналов о том, что будто бы внутри спецназа "Ахмат" произошел конфликт на межнациональной почве.

"Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации вооруженных сил РФ руководителю Следственного комитета России генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину", – привело сегодня слова Шапиро РИА "Новости".

Он добавил, что также направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять дело под личный контроль. "Распространенные в телеграм-канале сведения являются недостоверными, порочащими вооруженные силы Российской Федерации, а именно спецназ "Ахмат", входящий во второй армейский корпус ВС МО РФ", – отметил Шапиро.

Аудиосообщения были сфабрикованы теми, кто пытается посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях, добавил помощник Алаудинова.

Он не уточнил о каких именно аудиосообщениях идет речь, а также не указал в каком телеграм-канале они были опубликованы.

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине". В разделе "Справочник" "кавказского узла" опубликована справка о спецподразделении «Ахмат-Грозный».

Сам Апти Алаудинов заявил РИА "Новости", что в его подразделении все бойцы равны вне зависимости от этноса. Он также не уточнил, какой именно телеграм-канал опубликовал недостоверные сведения.

"Кавказский узел" также писал, что 14 августа в украинской прессе были опубликованы сообщения о том, что будто бы между бойцами чеченских подразделений и военнослужащими комендатуры Урзуфа произошел конфликт, перешедший в перестрелку. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Напомним, 7 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов уточнил, что с начала военной операции на Украине в зону военных действий из Чечни отправлены 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев.

С начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии министерства обороны России. Дополнительно сформированы еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" также писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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