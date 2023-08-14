Дудаев отреагировал на сообщения о перестрелке кадыровцев в Урзуфе

14 августа 2023, 08:17

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Сообщения в украинской прессе о том, что будто бы между бойцами чеченских подразделений и военнослужащими комендатуры Урзуфа произошел конфликт, перешедший в перестрелку, не соответствуют действительности, заявил министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что распространенная в украинских СМИ информация о том, что будто бы между чеченскими подразделениями и российской военной комендатурой в Урзуфе произошла перестрелка, не соответствует действительности.

Дудаев пояснил, что была проведена проверка. "Официально и со всей ответственностью заявляю, что ни один боец подразделений из Чеченской Республики или представитель чеченского народа к указанному происшествию не имеет ровным счетом никакого отношения", – написал министр 13 августа в своем Telegram-канале.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что 11 августа в Урзуфе произошла перестрелка между бойцами чеченских подразделений и местной комендатуры, с которыми у кадыровцев произошел конфликт. Отмечалось, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

"Кавказский узел" также писал, что 7 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов уточнил, что с начала военной операции на Украине в зону военных действий из Чечни отправлены 29 тысяч человек, среди них 13 тысяч добровольцев.

С начала спецоперации в Чечне сформированы три батальона и столько же полков по линии министерства обороны России. Дополнительно сформированы еще три подразделения по линии Росгвардии с общей численностью свыше 5 тысяч бойцов, отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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