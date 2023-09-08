ЕСПЧ назначил компенсации за пытки уроженцам юга России

08 сентября 2023, 13:00

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсации пострадавшим от пыток уроженцам Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Чечни. Решение принято на фоне отказа России исполнять решения Страсбургского суда.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека назначил компенсации пострадавшим от пыток в регионах юга России. Во всех случаях суд установил ненадлежащее расследование российскими властями, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно публикациям на сайте ЕСПЧ, суд обязал власти России выплатить 26 тысяч евро Лом-Али Эльбиеву, который был главой муниципального предприятия в Грозном. В феврале 2017 года его задержали и избивали, требовали признаться в растрате. Эльбиева освободили при условии выплаты 28 миллионов рублей. Эльбиев внес часть суммы, после чего в марте 2017 года покинул Россию, говорится в публикации ЕСПЧ.

Компенсацию в 52 тысячи евро ЕСПЧ назначил актеру грозненского Русского драматического театра Тимуру Дебишеву, который в 2018 году заявил, что подвергся пыткам силовиков.

Также по 52 тысячи евро суд назначил уроженцам Ингушетии – спортсмену Альберту Хамхоеву и Абдул-Малику Албагачиеву, которые были приговорены к лишению свободы вопреки заявлениям о пытках.

По 26 тысяч евро суд назначил Денису Каримову из Карачаево-Черкесии, которого силовики в Геленджике пытали электрошокером, требуя сознаться в краже, Ибрагиму Янгулбаеву из Чечни, Денису Мурдалову, который в октябре 2012 года был задержан силовиками в Краснодаре и подвергся пыткам, а также жителю Дагестана Омару Муртазалиеву, которого в марте 2017 года пытали силовики, требуя признаться в причастности к незаконному вооруженному формированию.

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