Судья отказался рассматривать дело о пытках Дебишева

03 августа 2023, 15:38

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Жалоба на отказ возбудить дело о пытках актера Дебишева в очередной раз возвращена Верховным судом Чечни в Висаитовский суд Грозного. Однако судья, которому поступила жалоба, взял самоотвод, воспользовавшись формальным предлогом, сообщила правозащитница Екатерина Ванслова.

"Кавказский узел" писал, что Верховный суд Чечни отменил решение суда первой инстанции, который 13-й раз признал законным отказ в возбуждении уголовного дела о пытках актера из Чечни Тимура Дебишева. Правозащитники назвали это решение суда редким для Чечни и обнадеживающим.

В 2018 году актер грозненского Русского драматического театра Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело. В конце марта Висаитовский районный суд (ранее - Старопромысловский районный суд) в 13-й раз подтвердил законность отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Тимура Дебишева. 27 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Тимура Дебишева.

Верховный суд Чечни 19 июля отменил очередное решение об отказе в возбуждении дела по заявлению Дебишева о пытках в полиции. 1 августа было назначено заседание по этому поводу в Висаитовском суде Грозного. Суд должен был рассмотреть этот вопрос уже в третий раз. Однако спустя полтора часа после начала заседания судья Хлыстунов взял самоотвод, так как вспомнил, что ранее рассматривал аналогичную жалобу по этому делу, рассказала изданию "Кавказ.Реалии"* руководитель северокавказского филиала "Команды против пыток" Екатерина Ванслова.

По ее словам, отказ стал формальным, так как ранее Хлыстунов рассматривал "другой процессуальный документ". Юристы "Команды против пыток" не возражали против участия судьи в деле, однако теперь оно будет передано другому судье, говорится в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда, который вновь направил жалобу на рассмотрение в Висаитовский районный суд, апелляционная инстанция установила, что "суд первой инстанции, исследовав представленные материалы, фактически не проверил доводы заявителя, изложенные в жалобе, и привел в постановлении лишь общие формулировки, не наполненные конкретным содержанием применительно к рассматриваемым материалам". В связи с этим Верховный суд Чечни принял решение вернуть дело на рассмотрение в ином составе суда.

Случай Дебишева – типичный пример того, как следователи, не желая возбуждать дело, уходят от рассмотрения жалобы в суде, отметил в сентябре 2022 года сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов. "Накануне суда Следком отменяет постановление об отказе в возбуждении и возвращает на новое рассмотрение... Пройдет 30 дней, и следователь выпустит такое же постановление – об отказе. Таким образом, до суда [жалоба] об отказе на законные действия следователя вообще никогда не дойдет", – сказал он ранее "Кавказскому узлу".

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