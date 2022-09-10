Правозащитники назвали дело Дебишева уходом следователей от ответственности

10 сентября 2022, 18:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Случай с чеченским актером Тимуром Дебишевым, который пытается добиться привлечения силовиков к ответственности за пытки, но из-за действий следствия не может дойти до рассмотрения жалобы в суде, укладывается в тенденцию, характерную для Чечни и других регионов России, указали правозащитники Олег Орлов и Светлана Ганнушкина.

"Кавказский узел" писал, что 8 сентября стало известно об отмене управлением Следственного комитета по Чечне отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению чеченского актера Тимура Дебишева, сообщившего об избиении и пытках силовиками. Юрист "Команды против пыток"* пояснил, что это была уже четвертая попытка рассмотреть в суде жалобу Дебишева на отказ в возбуждении уголовного дела, однако каждый раз Следком в день суда сообщал, что отказ расследовать дело отменен.

В 2018 году актер грозненского Русского драматического театра имени Лермонтова Тимур Дебишев заявил, что подвергся пыткам силовиков. По словам Дебишева, силовики нашли его телефонный номер среди контактов подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, пытали его током и избивали, требуя выдать знакомых наркоманов. Изучая контакты Дебишева, оперативники заинтересовались его знакомыми из чеченского фольклорного ансамбля "Нохчо". Как минимум одного из них, Тамерлана Амаева, силовики избили на глазах у Тимура. Впоследствии Амаев и двое его коллег по ансамблю дали показания, подтверждающие версию силовиков. Следствие неоднократно отказывалось возбуждать уголовное дело по заявлению Тимура Дебишева.

Член совет Правозащитного центра "Мемориал"** Олег Орлов считает случай Дебишева примером того, как "следственный комитет, не желая возбуждать дело, уходит от рассмотрения жалобы в суде"."Накануне суда Следком отменяет постановление об отказе в возбуждении и возвращает на новое рассмотрение (...) Дело идет на новое рассмотрение. Пройдет 30 дней, и следователь выпустит такое же постановление – об отказе. Таким образом, до суда [жалоба] об отказе на законные действия следователя вообще никогда не дойдет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, это типичный случай. "Обычная практика следственных органов, но не только Чечни, а вообще в России. Чаще всего отказы о возбуждении уголовного дела касаются силовиков, которые пытают людей. Рутина. Обычное поведение. Российское законодательство, к сожалению, предоставляет следственному комитету колоссальные возможности для отказа в возбуждении уголовного дела", - рассказал Орлов.

С ним согласилась председатель комитета "Гражданское содействие"*** Светлана Ганнушкина. "Это классика жанра. Отказ в возбуждении уголовного дела или в проведении проверки обжалуется. Или обжалуется бездействие следственных органов. В день суда перед заседанием истцы узнают, что отказ или постановление о приостановлении расследования отменены. Судебное слушание не состоится ввиду отсутствия предмета рассмотрения. Проходит немного времени и снова выносится решение, которое пытались обжаловать. Цикл может повторяться бесконечное число раз. Защитой от этого был Европейский суд. Теперь, я полагаю, её нет", - подчеркнула она.

Ганнушкина отметила, что необходим юридический механизм защиты от подобных действий следствия. "Надо юристам разработать механизм, который позволял бы потребовать, чтобы следствие отчиталось в том, какие конкретно действия были им предприняты в период между двумя назначенными судебными рассмотрениями, какие новые данные, подкрепляющее их решение, были получены. Но если этого не делает суд более высокой инстанции и Верховный суд это принимает, то и сделать ничего невозможно", - сказала Ганнушкина.

Тимур Дебишев сообщил, что сейчас живет в Москве. "Занимаюсь другим делом, актерскую карьеру временно приостановил", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", не уточнив, чем именно зарабатывает на жизнь.

По его словам, силовики не оказывали давления на него и родных угроз родственникам не поступало. "Давления пока нету – надеюсь, и не будет. (...) Никаких угроз родственникам не поступало", - сказал Дебишев.

"У чеченских следователей изначально были все основания для проведения расследования", - заявил в июне 2021 года корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Дебишев, комментируя очередное решение Верховного суда Чечни, поддержавшего нежелание следователей возбуждать уголовное дело по заявлению о пытках актера. "Экспертиза была, даже электрометки были выявлены... Если бы речь шла о каком-то гражданском [лице], нарушившем закон, его давно бы отправили куда-нибудь в Мордовию [отбывать наказание]. А тут больше двух с половиной лет даже дело не возбуждают", - возмутился он.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесен в реестр иностранных агентов.

** * организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

*** организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.