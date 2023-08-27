Доступ туристов к древнему монастырю в Грузии ограничен после обрушения скалы

27 августа 2023, 20:01

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Часть скалы обрушилась во время схода оползня около древнего монастыря Шио-мгвими, люди не пострадали, сообщила грузинская патриархия. Вход на территорию монастыря ограничен после обрушения скалы.

Сегодня около монастыря Шио-мгвими обрушилась часть скалы. Люди не пострадали, сообщил руководитель пресс-службы грузинской патриархии Андрия Джагмаидзе в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Инцидент произошел вдали от монастыря Шио-мгвими. Настоятель монастыря сказал мне, что каждый год происходит небольшой обвал, скала истощена, в этом году обвал была немного больше. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал Джагмаидзе.

Очевидцы пожаловались, что камнепад напугал их. Одна из местных жительниц уточнила, что камнепад на этом месте наблюдался уже неделю. "Просто повезло, что во время обрушения никто не проезжал на этом участке. Я сама уже неделю обращалась к властям, что на дорогу падают камни. Уверена, что, особенно после [схода оползня на курорте] Шови, власти должны реагировать на такие сообщения", - сказала в телесюжете одна из очевидцев.

Еще один мужчина сообщил, что проехал по этой дороге незадолго до обрушения скалы. "Вы можете представить мои ощущения", - сказал он журналистам телеканала.

К месту происшествия прибыла группа геологов Национального агентства по охране окружающей среды, сообщило агентство. "Обрушившуюся массу выгрузили в близлежащий овраг. На этом этапе опасность минимальна. На месте происшествия работают все соответствующие службы. В кратчайшие сроки на этом участке будут проведены дополнительные геологические изыскания", - сообщило агентство, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Вход на территорию, прилегающую к Шиомгвимскому монастырю, ограничен, сообщил заместитель губернатора края Мцхета-Мтианети Гоча Кавтарадзе. "В Мцхете, в окрестностях Шиомгвимского монастыря, с обратной стороны, с высоты 200 метров обрушилась рыхлая скальная масса, которая не причинила никакого ущерба, не застопорила дорогу и не повредила здание. На место оперативно прибыли представители правоохранительных и спасательных структур, а также представители местной и краевой администрации. Ждем геологов, они изучат ситуацию, и мы проведем конкретное мероприятие. На данный момент въезд граждан на территорию вокруг Шиомгвимского монастыря ограничен", - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

По данным патриархии Грузинской православной церкви, оползень, сошедший со скалы в непосредственной близости от монастыря Шио-Мгвиме (грот-келья Шио), напугал туристов, но не нанес вреда древнему строению, пишет "Коммерсант".

Монастырь, расположенный на востоке Грузии, около древней столицы страны Мцхеты, согласно преданию, основал ассирийский монах Шио в VI веке, информирует издание.

Напомним, 3 августа на курорте Шови сошел оползень, и по меньшей мере 31 человек погиб. Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей.

Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

После трагедии в Шови жители села Зоди заявили о риске схода оползней. Они 12 августа призвали компанию "Грузинский марганец" остановить добычу руды, которая, по их мнению, провоцирует оползневые процессы.

На следующий день, 13 августа, жители села Ортабатуми в Аджарии высказали опасение угрозы оползневых процессов из-за возведения нескольких десятков коттеджей. Они призвали прокуратуру проверить законность строительства.

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