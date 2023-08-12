Жители грузинского села выступили против добычи руды

12 августа 2023, 14:53

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Добыча руды около села Зоди создает риск схода оползней, заявили местные жители и призвали компанию "Грузинский марганец" остановить работы.

Как писал "Кавказский узел", Georgian Manganese ("Грузинский марганец") – крупнейшая в Грузии компания по добыче марганцевой руды. Она владеет 11 рудниками и перерабатывающим заводом.

Жители села Зоди в муниципалитете Чиатура выразили протест против работы техники компании "Грузинский марганец", поскольку, по их мнению, эти работы могут вызвать оползневые процессы, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Мтавари".

Местные жители готовятся к масштабным протестам. По их словам, они неоднократно обращались к центральным и местным властям, но представители властей пока не предприняли эффективных мер.

"Мы собираемся собрать подписи жителей Зоди, чтобы полностью вывести ["Грузинский марганец"] из Зоди. Это будет протест до тех пор, пока они не уйдут и не напишут черным по белому, что забудут Зоди. После того, что произошло в Шови, они осмелились прийти снова", - приводятся в публикации слова одного из сельчан.

Компания "Грузинский марганец" пока не отреагировала на заявления жителей, отмечается в сообщении.

По словам жителей, в селе уже наблюдаются оползневые процессы. Они опасаются, что, если добыча руды не прекратится, то оползневые процессы усилятся, информирует сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели".

Напомним, что 3 августа на курорте Шови сошел оползень, по меньшей мере 24 человека погибли. Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей.

Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

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