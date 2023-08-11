Спасатели обнаружили еще двух погибших в Шови

11 августа 2023, 20:04

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За время поисково-спасательной операции после схода оползня в Шови обнаружены тела 24 человек, ведутся поиски еще девяти человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром спасатели нашли тело еще одного погибшего в Шови, общее число обнаруженных в ходе поисково-спасательной операции тел достигло 22, продолжались поиски еще 11 человек.

Сход оползня в Шови 3 августа стал следствием ряда природных факторов, заявили 7 августа власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

Число погибших в зоне бедствия в Шови возросло до 24, сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. "За сегодняшний день найдено три тела и один фрагмент тела. Ведутся спасательно-поисковые работы. Операция проводится на 10 локациях, - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова министра в эфире "Мтавари архи". По словам Карселадзе, в зоне бедствия ведутся поиски девяти человек.

Поисковые работы ведутся в 10 местах в зоне бедствия, в них задействованы 103 единицы тяжелой техники. "Мы смогли переехать на другой берег реки, территория расширилась еще больше, и в настоящее время мы работаем в 10 локациях", - сказал Карселадзе.

По его словам, на данном этапе интенсивно ведутся работы на территории так называемых коттеджей и котельных. Кроме того, с помощью специальной техники вчера и сегодня было вытащено в общей сложности 20 единиц техники.

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