11 августа 2023, 20:04

Спасатели обнаружили еще двух погибших в Шови

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За время поисково-спасательной операции после схода оползня в Шови обнаружены тела 24 человек, ведутся поиски еще девяти человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром спасатели нашли тело еще одного погибшего в Шови, общее число обнаруженных в ходе поисково-спасательной операции тел достигло  22, продолжались поиски еще 11 человек.

Сход оползня в Шови 3 августа стал следствием ряда природных факторов, заявили 7 августа власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей. Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

Число погибших в зоне бедствия в Шови возросло до 24, сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. "За сегодняшний день найдено три тела и один фрагмент тела. Ведутся спасательно-поисковые работы. Операция проводится на 10 локациях, - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова министра в эфире "Мтавари архи". По словам Карселадзе, в зоне бедствия ведутся поиски девяти человек.

Поисковые работы ведутся в 10 местах в зоне бедствия, в них задействованы 103 единицы тяжелой техники. "Мы смогли переехать на другой берег реки, территория расширилась еще больше, и в настоящее время мы работаем в 10 локациях", - сказал Карселадзе.

По его словам, на данном этапе интенсивно ведутся работы на территории так называемых коттеджей и котельных. Кроме того, с помощью специальной техники вчера и сегодня было вытащено в общей сложности 20 единиц техники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

 "Омбудсмен и оппозиция заявили о нехватке техники для спасения людей в Шови", "Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови", "Правозащитники заявили о препятствовании работе журналистов в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 августа 2023, 19:23

11 августа 2023, 18:38

11 августа 2023, 17:51

  • Суд отказался признать незаконным обыск у Ибадоглу

    Суд в Баку отказался удовлетворить жалобу защиты оппозиционного политика Губада Ибадоглу о незаконности обыска. Защита намерена подать апелляцию на это решение. Адвокат и брат Ибадоглу заявили об ухудшении его самочувствия.

11 августа 2023, 17:08

11 августа 2023, 16:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи