Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови

10 августа 2023, 04:08

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Система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП, указали представители НПО "Центр прав человека".

Как писал "Кавказский узел", сход оползня в Шови 3 августа стал следствием ряда природных факторов, заявили 7 августа власти Грузии. Правозащитники сообщили, что власти препятствуют работе журналистов в Шови, требуя удалить первые публикации о сходе оползня. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей, отметив, что расследование непрозрачно. 9 августа число погибших в Шови достигло 21, спасатели ищут еще 12 человек.

Ситуации, подобные трагедии в Шови, рассматривались в практике ЕСПЧ как нарушение права на жизнь, если власти не предупредили чрезвычайную ситуацию и не обеспечили адекватного реагирования на происшествие, заявила грузинская неправительственная организация "Центр прав человека" (HRC).

В своем заявлении правозащитники подчеркивают заинтересованность общества в полном объективном расследовании, которое позволит привлечь к ответственности всех виновных представителей государственных органов. Они требуют проанализировать, насколько эффективно выполнили свои обязанности Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, а также министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. "Следует определить, осуществлялся ли постоянный мониторинг рисков в Шови, и почему соответствующие ведомства не реагировали превентивно, когда граждане говорили об проблемах еще в 2020 году", - отмечается в публикации на сайте НПО.

Авторы заявления обратили внимание, что в Грузии создавалась система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, однако риск схода оползня в Шови не был своевременно спрогнозирован. Кроме того, правозащитники сомневаются в достаточной оперативности спасательных работ, начавшихся после ЧП.

"По имеющимся данным, вертолет прибыл в зону бедствия через три часа после инцидента, до того люди оставались без чьей-либо помощи. Полицейский спасательный вертолет остановил работы ночью из-за плохой видимости. Соответствующие мосты были собраны на следующий день после инцидента", - отметили в организации.

Правозащитники требуют ответа на вопрос, вели ли грузинские власти переговоры с другими странами, чтобы привлечь их ресурсы к спасательной операции. Также "Центр прав человека" обратил внимание, что власти не разглашают списки пропавших без вести и выживших, что создает неопределенность в ситуациях, когда пропавший без вести иностранец или не разыскивается родными.

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