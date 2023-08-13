Ортабатуми. Кадр видео YouTube-канала "В добрый путь!" https://www.youtube.com/watch?v=yDrtx8Y81qU

13 августа 2023, 17:24

Жители Аджарии потребовали проверить законность застройки села Ортабатуми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возведение нескольких десятков коттеджей в аджарском селе Ортабатуми создает риск схода оползней, выразили опасение местные жители и призвали прокуратуру проверить законность строительства.

Жители села Ортабатуми муниципалитета Хелвачаури в Аджарии высказали опасение угрозы оползневых процессов и просят о помощи, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам сельчан, около реки ведется строительство до 60 коттеджей. Местные жители опасаются, что строительство спровоцирует сход оползня, и требуют, чтобы прокуратура изучила законность разрешения на строительство и демонтировала незаконно построенные коттеджи.

"Сделка состоялась в 2020 году. С 2021 года началась активная работа [по строительству]. Мы неоднократно пытались установить связь с компанией, но безуспешно... По нашей информации, выдано разрешение только на строительство 15-16 коттеджей, остальные строятся без разрешения", - сказал в эфире телеканала депутат Хелвачаурского горсовета Ираклий Чхаидзе.

Напомним, о риске схода оползней заявили 12 августа и жители села Зоди. Они призвали компанию "Грузинский марганец" остановить добычу руды, которая, по их мнению, провоцирует оползневые процессы.

Опасения жителей грузинских сел усилились после того, как 3 августа на курорте Шови сошел оползень, и по меньшей мере 24 человека погибли. Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить чиновников, ответственных за гибель людей.

Правозащитники отметили, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая создавалась властями Грузии, не помогла спрогнозировать сход оползня в Шови, а спасательный вертолет прибыл на место через несколько часов после ЧП.

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Примечание:

"Омбудсмен и оппозиция заявили о нехватке техники для спасения людей в Шови", "Правозащитники раскритиковали реакцию властей на ЧС в Шови", "Правозащитники заявили о препятствовании работе журналистов в Шови".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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