Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 31

24 августа 2023, 23:12

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Спасатели сегодня обнаружили тела еще двух погибших при сходе оползня в Шови, и число жертв этой катастрофы возросло до 31. Продолжаются поиски двух человек.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа спасатели обнаружили тело 29-го погибшего при сходе оползня в Шови и продолжали поиски еще четырех человек. 27 погибших уже идентифицированы.

В Шови, в зоне стихии, спасатели обнаружили тела мужчины и подростка, сообщил сегодня журналистам руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили.

«Поисково-спасательная операция продолжается интенсивно. Сегодня в 40 километрах от эпицентра стихии, недалеко от села Сори, был замечен труп мужчины. Кроме того, в эпицентре стихии проходят точечные перепроверки. За ориентир мы взяли территорию в восемь гектаров, где сегодня было замечено тело еще одного подростка. Осталось два человека, и мы продолжаем поисково-спасательную операцию», — сказал Мгебришвили в эфире "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

«Мы расширили работы на территорию вокруг Гумати ГЭС. Сегодня мы совершаем обход непосредственно в Гумати ГЭС на двух лодках. По всему этому периметру как пешком, так и на лодке, с помощью кинологов проводятся поисково-спасательные мероприятия», — заявил Темур Мгебришвили.

По его словам, на некоторых участках изменены русла рек. «Мы продолжаем нашу работу по тому же принципу. В руслах было обнаружено множество личных, бытовых вещей, удостоверений личности, драгоценностей. Так что есть вероятность, что мы найдем в руслах рек пропавших людей», — обнадежил Мгебришвили и пообещал, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока они будут иметь смысл.

«Задача максимум — найти каждое тело. На этом этапе мы говорим уже о двух оставшихся людях", - приводит слова Мгебришвили "ТВ Формула".

Сход оползня на курорте Шови, произошедший 3 августа, стал следствием природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Оппозиция призвала также создать комиссию по расследованию причин трагедии. С требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили журналисты и правозащитники.