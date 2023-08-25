25 августа 2023, 13:06

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В медцентры Армении вывезены с помощью комитета Красного Креста 10 пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа десять пациентов "Республиканского медицинского центра" в Нагорном Карабахе, которые получают программный гемодиализ, при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) были доставлены в специализированные медцентры Армении.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

При посредничестве и в сопровождении МККК 10 пациентов ЗАО «Республиканский медицинский центр», нуждающихся в неотложной специализированной медпомощи, доставлены в медцентры Армении, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, стационарное лечение в медобъединении «Аревик» получают 34 ребенка. В ЗАО «Республиканский медицинский центр» находится 91 пациент, в том чисел пять человек в отделении реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

Напомним, в Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.

О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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