Десять пациентов доставлены из Карабаха в Армению

15 августа 2023, 13:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десять пациентов "Республиканского медицинского центра" в Нагорном Карабахе, которые получают программный гемодиализ, при посредничестве Международного комитета Красного Креста доставлены в специализированные медцентры Армении.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армению были вывезены из Степанакерта 10 больных, получающих плановый гемодиализ (процедуру очищения крови). Из-за нехватки медикаментов их лечение стало невозможным, а состояние – критическим и угрожающим жизни, пояснили в Минздраве Нагорного Карабаха. Позднее 12 пациентов, находящихся на гемодиализе, отказались покинуть Степанакерт, но из-за нехватки лекарств их жизнь в опасности, заявил Минздрав и попросил комитет Красного Креста эвакуировать этих людей в Армению.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

При посредничестве Международного комитета Красного Креста десять пациентов "Республиканского медицинского центра" в Нагорном Карабахе, которые получают программный гемодиализ, доставлены в специализированные медицинские центры Армении. Планируется в течение дня на машинах МККК вернуть в Нагорный Карабах семь пациентов вместе с сопровождающими, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха.

В медобъединении "Аревик" на данный момент стационарное лечение получают 26 детей, семеро находятся в неонатальном и реанимационном отделении. В ЗАО "Республиканский медицинский центр" стационарное лечение получают 76 пациентов, пятеро находятся в реанимации, двое из которых - в крайне тяжелом состоянии, пишет со ссылкой на Минздрав NEWS.am.

«Из-за полной блокады нет возможности обеспечить пациентов необходимыми медикаментами и соответствующим оборудованием для организации гемодиализа... В связи со сложившейся ситуацией мы вынуждены отправлять наших пациентов в Ереван для дальнейшего лечения, надеясь, что эта ситуация разрешится – будет разблокировка коридора, доставка лекарств, и больные смогут вернутся домой», - сказала "Кавказскому узлу" заведующая отделением гемодиализа Республиканского медицинского центра в Степанакерте Кристине Авагимян.

Она уточнила, что «в целом из 41 больных, находящихся на гемодиализе, 29 пациентов уже отправлены в медицинские учреждения Армении для продолжения лечения, а 10 пациентов категорически отказались ехать в Ереван, по семейным и каким-либо другим причинам».

«Пациентам, которые по семейным обстоятельствам не могут поехать в Ереван, мы попробуем предоставить дальнейшее лечение в Степанакерте, однако мы сможем это сделать с большим трудом. Из-за ограниченного количества необходимых лекарств и оборудования мы начали работать очень экономно. Если раньше наши пациенты приходили на сеанс три раза в неделю, то теперь они приходят два раза. Все это, конечно, очень негативно сказывается на их здоровье, и, к сожалению, у нас есть два пациента, которые находятся в реанимации. С запасом медикаментов и оборудования мы теперь можем работать только две недели», - сказала врач.

Пациент Севак Аванесян и Мартакертского района рассказал , что с 2004 года страдает почечной недостаточностью и получает соответствующее лечение. Но из-за блокады его лечение а Нагорном Карабахе стало проблематично. Он отметил, что с ним едет жена, однако детей не разрешили взять, поэтому они остались с его родителями. "Двое наших сыновей восьми и четырех лет остались на попечении моих родителей, они не разрешили нам их забрать. Надеюсь, что ситуация разрешится и мы вернемся домой", - сказал Аванесян.

Нина П. сопровождает в Ереван мужа. По ее словам, они вынуждены были оставить детей на попечение родных. «Если не поедем, то муж умрет без гемодиализа. Выбора у нас просто нет. Но мы уезжаем в надежде, что блокада Арцаха будет завершена. Смогут, как и прежде, ввозить необходимые лекарства и оборудование, чтобы больные, в том числе и мой муж, продолжали получать соответствующее лечение на родине. Чтоб наша семья не была вынуждена разделиться», - сказала женщина.

Напомним, в Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.