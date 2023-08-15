Правозащитники призвали Совбез ООН защитить жителей Нагорного Карабаха

15 августа 2023, 05:39

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22 армянские общественные и правозащитные организации обратились к Совету безопасности ООН с призывом ввести в регион международных миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Призыв Еревана к Совбезу ООН закономерен, но Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

В Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Авторы обращения 14 августа призвали Совбез ООН принять резолюцию, осуждающую блокаду и призывающую немедленно разблокировать Лачинский коридор согласно решению Международного суда ООН. Они также призвали принять неотложные меры для ввода международной миротворческой миссии в Нагорный Карабах и район Лачинского коридора для обеспечения безопасности населения Армении после ноября 2025 года, когда заканчивается срок пребывания российских миротворческих сил.

«Призываем Генсека ООН направить в регион миссию по сбору фактов и оценки ситуации на местах, назначить специального представителя [Генсека ООН]. Мы также требуем у Верховного комиссара ООН по правам человека направить в Нагорный Карабах миссию», - отмечается в обращении.

В обращении также говорится, что его подписанты призвали "ООН осудить проводимую Азербайджаном в отношении армян политику этнической ненависти, а также обеспечить доступ представителей СМИ и миссий независимых правозащитных организаций в регион".

Обращение подписали главы Антикоррупционного центра «Transparency International», Фонда развития демократии, Клуба общественной журналистики, Фонда защиты и развития прав, Ванадзорского офиса Хельсинской Гражданской Ассамблеи, Клуба журналистов «Аспарез», Женского ресурсного центра, правозащитной организации «Pink», Хельсинкской Ассоциации по правам человека, Центра перспективного развития, Центра общинной мобилизации и содействия, Центра содействия гражданской инициативы «Свободный гражданин», Молодежного гражданского центра «Рестарт Гюмри», Центра исследований прав человека, Ереванского пресс-клуба, Центра медиа инициатив, Института многообразия СМИ, а также общественных организаций «Защита прав без границ», «Во имя равных прав», «Диалог мира», «Эколур» и «Союз информированных граждан».

Напомним, что в конце июля десять правозащитных организаций призвали генсека ООН вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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