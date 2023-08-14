Карабахские врачи призвали Красный Крест эвакуировать в Армению 12 пациентов

14 августа 2023, 20:00

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12 пациентов, находящихся на гемодиализе, отказались покинуть Степанакерт, но из-за нехватки медикаментов их жизнь в опасности, заявил Минздрав Нагорного Карабаха и попросил комитет Красного Креста эвакуировать этих людей в Армению.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армению были вывезены из Степанакерта 10 больных, получающих плановый гемодиализ (процедуру очищения крови). Из-за нехватки медикаментов их лечение стало невозможным, а состояние – критическим и угрожающим жизни, пояснили в Минздраве Нагорного Карабаха.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку по Лачинскому коридору тяжелобольных пациентов.

В связи с острой нехваткой медикаментов и предметов медицинского назначения Минздрав Нагорного Карабаха обратился к МККК с просьбой об эвакуации больных, находящихся на гемодиализе, в специализированные медцентры Армении. Ведомство пояснило, что иначе эти люди умрут примерно через неделю после того, как закончатся лекарства, сообщает сегодня News.am со ссылкой на ведомство.

В ЗАО «Республиканский медицинский центр» программный гемодиализ постоянно получал 41 пациент. 19 из них уже вывезены в Армению, еще 10 будут эвакуированы завтра, 15 августа, пишет издание.

Еще 12 пациентов отказались покинуть Нагорный Карабах, но врачи настаивают на их эвакуации в Армению. "Мы вынужденно пошли на этот шаг, поскольку медикаменты, необходимые для гемодиализа, примерно через две недели закончатся. В условиях отсутствия гемодиализа уровень азота в организме пациентов резко возрастет, что неизбежно приведет к их смерти примерно через неделю. Полная блокада Арцаха сказалась на жизни людей, находящихся в терминальной стадии острой и хронической почечной недостаточности, в том числе из-за отсутствия возможности соблюдения специальной диеты, что создало дополнительную опасность для их жизни и здоровья", - приводятся в публикации слова анестезиолога-реаниматолога медцентра.

Напомним, в Нагорном Карабахе наблюдаются отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов.

О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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