Аналитики указали на недопустимость принудительного примирения кровников в Чечне

25 июля 2023, 14:03

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Работу властей и духовенства Чечни по примирению кровников можно оценить как положительную, но это не должно носить принудительного характера, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни периодически отчитываются о примирении враждующих семей. Так 24 июля в Грозном примирили две семьи, враждовавшие 26 лет из-за гибели молодого человека.

В 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Даже при неприемлемости принуждения к примирению кровников, само по себе их примирение лучше продолжения вражды, отметила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Конечно любое примирение лучше. Хотя насильственно примирить и невозможно. А примирение лучше, чем вражда. Обычай кровной мести неприемлем, поэтому всякое противодействие этому обычаю, по моему можно приветствовать", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что традиция примирения кровников в Чечне существует сама по себе и без вмешательства властей. Также правозащитница подчеркнула, что даже 25 лет затихшей вражды могут привести к убийству из мести.

"Может быть это и маловероятно, но вероятно. И снять даже маленькую возможность возобновления вражды – это хорошо. Не насильственно. Иначе это может стать фикцией", – пояснила Ганнушкина.

Противоречие в действиях властей Чечни, когда с одной стороны примиряют, а с другой стороны сами чиновники объявляют кровную месть критикам, может негативно влиять на общество, отметила Ганнушкина*.

"Если они решили, что все должны примириться, то угрозы со стороны Даудова, Делимханова полностью противоречат этому. Хотя я не думаю, что такие события как покушение на Тумсо и прочее как-то можно оправдать в русле обычая кровной мести. Это методы бандитов. И примирение там может быть по лекалам голливудских гангстерских фильмов. Чеченские традиции не имеют отношения к этому", – подчеркнула правозащитница.

Примирение кровников лучше состояния продолжающейся кровной мести, считает правозащитник Оюб Титиев. "Любой мир лучше вражды. Но под принуждением это может быть эфемерным. Примирение не должно быть насильным. В этом деле должны работать старейшины. Нужно делать всё по согласию", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Срока давности у кровной мести нет, подчеркнул он. "Бывали случаи, что и по прошествии 25, 30, 50 лет совершались убийства по мотивам кровной мести", – сказал Титиев.

Власти Чечни ведут себя противоречиво, с одной стороны регулярно отчитываясь о примирении кровников, а с другой объявляя кровную месть другим людям, добавил он. "Власть не должна использовать обычай кровной мести. Её представители не могут объявлять о кровной мести. Это не по адатам", – резюмировал Титиев.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Кровная месть не имеет срока давности, если не произошло акта примирения, также обратил внимание этнолог, специалист по Кавказу, доктор исторических наук Сергей Арутюнов.

"Кровная месть может быть на века. Если было примирение, то кровная месть считается завершенной. Это как затушенный костёр. Он потух. Но если поворошить, то под золой можно обнаружить тлеющий уголёк. Если провоцировать, то может разгореться, но по правовым обычаям состояния кровной мести уже нет", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Понятие принуждения для кавказских традиций чуждо, сказал Арутюнов.

"Исторически понятие достоинства свободного человека, узденя исключало какое-либо принуждение со стороны властителя. Он ничего не должен был делать по принуждению. На самом деле, но всё же что-то делал вынужденно. В основном из-за того, чтобы не портить отношения с обществом, потому что оно могло сторониться и возможно бойкотировать несговорчивых. Но это общественное давление на человека. Оно сильное и действенное. Поэтому свои чувства, в том числе – мести, люди вынуждены были заглушать. И выглядело такое примирение под общественным натиском как убеждение. Человека убедили примириться", – рассказал Арутюнов.

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