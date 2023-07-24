Власти Чечни рапортовали о примирении семей кровников

24 июля 2023, 08:06

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Две семьи, враждовавшие 26 лет из-за гибели молодого человека, примирились при участии представителей муфтията, сообщила государственная телекомпания "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни периодически отчитываются о примирении враждующих семей. Так, 10 февраля 2020 года в Веденском районе примирили две семьи, которые состояли в кровной вражде 25 лет. 12 июня стало известно о примирении двух семей, враждовавших в течение 10 лет из-за гибели молодого человека.

В 2010 году власти Чечни создали комиссию по национальному примирению. 17 октября 2011 года глава республики Рамзан Кадыров заявил, что комиссия упразднена за ненадобностью, но уже на следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

В Грозном в поселке Исаева состоялось примирение двух семей, которые враждовали 26 лет из-за несчастного случая, в результате которого погиб молодой человек, сообщила 23 июля ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*.

"Вахид Цацаев случайно выстрелил в Зайн-Абди Исаева, и второй от полученного ранения скончался на месте. Благодаря разъяснениям богословов и старейшин кровная месть была прощена", – сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2020 года ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о примирении по инициативе властей Чечни двух семей, которые 25 лет находились в состоянии кровной вражды. Пользователи Instagram* высказали тогда предположение о принудительном характере обряда. Принудительное примирение может привести к возобновлению конфликта, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отметил, что в Чечне активная фаза примирений кровников была начата в 2007 году. "Муфтият и власти буквально насаждали примирения. […] Если в данном случае имеется такая же картина, и родственников невинно убиенного заставили мириться [...] они на это пойдут, конечно, но временно. Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на борьбу с обычаем кровной мести, которую декларируют власти Чечни, спикер парламента республики Магомед Даудов в 2019 году объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

4 мая 2021 года ингушский активист Магомед Хазбиев сообщил, что Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов объявили ему кровную месть после видео с критикой чеченских властей за жесткую реакцию на теракт в Грозном.

Напомним, традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

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