Чеченские кровники прекратили 25-летнюю вражду под нажимом властей

13 февраля 2020, 05:05

Власти Чечни инициировали примирение двух семей, которые 25 лет находились в состоянии кровной вражды. Пользователи Instagram высказали предположение о принудительном характере обряда. Принудительное примирение может привести к возобновлению конфликта, отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Репортаж о прошедшем в селении Тевзана Веденского района обряде примирения кровников был показан в ночных новостях телеканала «Грозный» 10 февраля.

Авторы сюжета рассказали, что 25 лет назад мужчина из семьи Гакаевых в ссоре убил члена семьи Идербаевых. При этом особо отмечается, что просьба о примирении кровников была высказана местными жителями во время прошедшей в 2019 году прямой линии главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого вопросом занялся муфтият республики.

Обряд примирения кровников, участие в котором приняли более ста человек, прошел у мечети селения. На нем присутствовали представители духовенства, члены семей кровников, их родные и близкие, а также местные жители.

«Ради Всевышнего Аллаха, ради Его Посланника, ради наших авлия (святых) и устазов (учителей религии), ради [...] нашего падишаха, ради пришедших сюда этих людей пришли мы с просьбой о прощении и примирении», - заявил, обращаясь к представителю потерпевшей стороны, заместитель муфтия Чечни Ансар Хетиев, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Кадий Веденского района Арби Джафаров от имени потерпевших объявил, что те согласны на примирение. После этого "виновный мужчина лично попросил прощения у родственников покойного". Представитель семьи убитого снял с его головы капюшон, закрывающий лицо, что означает полное прощение кровника.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанные участниками и очевидцами событий, приведены в статье "Плата за кровь", опубликованной на "Кавказском узле".

Пользователи Instagram прокомментировали примирение

Видео о примирении кровников было опубликовано 12 февраля в сообществе "eldit_net" в соцсети Instagram. По данным на 05.05 мск сегодня, 13 февраля публикация набрала 80 комментариев, главным образом на чеченском языке, и 42423 просмотра.

Пользователи высказали различные мнения относительно примирения: одним назвали его принудительным, другие, напротив, посчитали, что решение кровники приняли добровольно. Часть комментариев на чеченском языке перевел корреспондент "Кавказского узла".

«Принудительное примирение? Или все же помирились ради Аллаха!» - задался вопросом gemballa65.

«Сам виновный, аж боялся открыть лицо и подойти. Похоже, добровольно-принудительное примирение», - посчитала angelbutsugova.nail.

«Не боялся открыть лицо, а из-за стыда так закрывают, потому что он виновен перед ними, г1иллакх ду и (нормы приличия это)», - ответил ей bkh.m007.

«Г1иллакх дар иза (это было бы нормой приличия), если бы он не ждал, пока президент начнёт регулировать, а сам бы на коленях у их порога сидел и вымаливал все это время», - отреагировала на это angelbutsugova.nail.

«Там десятки правил, лицо открывают те, кто прощает, «дают свободу» - нет и не было принудительности там!» - высказал свое мнение mr.drad.

"Это справедливо решать спор таким способом!" - написал amgmergen.

Многие пользователи пожелали бывшим кровникам согласия и выразили удовлетворение в связи с примирением.

"25 лет жить с этим... Нелегко, семьи столько лет жили и мучились, только сила воли и мужество, чтобы простить друг друга", - написала shokoladka8338 и добавила: "Не у каждого человека в душе имеется сила воли, чтобы простить кровную месть".

Жители Чечни отметили, что обряд примирения кровников упростился

Примирение кровников зависит от многих факторов и может занять десятки лет, отметили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни.

«Процедура примирения кровников - достаточно сложный, серьезный и длительный процесс, в который, в зависимости от ситуации, вовлекаются известные и авторитетные лица, старейшины, богословы и так далее. Если убийство было непреднамеренным, например, в случае смерти человека в ДТП, то это может произойти в течение нескольких дней или недель. Но если убийство было преднамеренным, то прощения или не будет вовсе, или же это растянется на годы и десятилетия [...] О серьезности момента говорит то, что понадобилось вмешательство руководства республики. Значит, все другие попытки урегулировать ситуацию - а они обязательно были - не дали результатов», - полагает Лечи.

«Я не совсем понимаю эту ситуацию. Десять лет назад, если мне память не изменяет, наши власти организовали массовую кампанию по примирению кровников и отчитались, что чуть ли не всех примирили. Теперь же оказалось, что две семьи состояли в кровной вражде целых 25 лет, то есть с середины 90-х годов. Почему этот конфликт не был тогда разрешен, а примирились они только сейчас, да и то, после того, как было соответствующее обращение людей к Кадырову? Странная ситуация, если посудить», - заметил Исраил.

В июле 2011 года источник в Духовном управлении мусульман Чечни заявил, что 376 из 417 существовавших в республике конфликтов на почве кровной мести были урегулированы комиссией по национальному примирению, созданной в 2010 году по инициативе властей. 17 октября 2011 года Кадыров заявил о том, что комиссия упразднена за ненадобностью. На следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Жители республики отметили также, что проведение обряда примирения кровников за последние десятилетия значительно упростилось.

«Я еще подростком был свидетелем примирения кровников. Мой односельчан в драке убил человека, отсидел за это срок в тюрьме и вышел на свободу. Его близкие постоянно посылали к родным убитого старейшин с просьбой о прощении, и те после многих лет дали на это согласие. Убийца тогда был одет в белый саван, то есть это была демонстрация его готовности быть убитым. Очень много людей тогда собралось, наверное, больше тысячи человек было. Несколько километров они пешком шли, читая салават (мольба, возвеличивания Пророка Мухаммада). Говорили только старики, мужчины плакали, как дети. Помню, когда брат убитого снял с головы убийцы скрывавшее лицо того покрывало, тот был бледный как смерть. Они обнялись, и оба тоже не удержались от слез. Это зрелище запомнилось мне на всю жизнь», - рассказал житель республики Хожа.

«Теперь обряд примирения, как мне кажется, проходит намного проще, чем это было раньше. Мой дед рассказывал, что сотни людей собирались и молили о прощении кровника. Убийцу приводили или одетым в саван, или в длинном плаще. С капюшоном, полностью скрывающим лицо. После обряда прощения старший из члена семьи убитого им человека брил ему голову, и он проводил ночь в этой семье. Это служило доказательством, что кровник полностью прощен, и потерпевшие не испытывают к нему никаких неприязненных чувств. Вообще каждый такой обряд был событием во всей республике, об этом долго говорили и вспоминали. Теперь уже все происходит не так [...] Велело руководство примириться, вот и примирились многие», - отметил Яхья.

«Обряд примирения кровников сложная вещь. Это морально очень тяжело для обеих сторон. Бывало так, что из-за каких-то сплетен вражда длилась годы. Если ты простил кровника, то больше не можешь иметь к нему претензий. Убьешь человека после прощения семьей и родом - сам получишь кровную месть. Мне рассказывали, что как-то один тяжелобольной старик, у которого был убит сын, во время обряда примирения взял слово и сказал: «Люди, я простил этого человека (кровника). Главное, чтобы его простили вы». То есть он имел в виду, чтобы люди больше не обсуждали эту тему и не говорили что-нибудь такое, что могло заново вызвать конфликт. Очень мудрое, как мне кажется, замечание», - сказал по этому поводу житель Грозного Усам.

Востоковеды положительно оценили примирение

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко назвал позитивным решение вопроса о кровной мести, несмотря на участие властей в процедуре.

«Это позитивно. Однако на дворе XXI век! И люди выясняют, кто кому кровник. Получается, что Чечня не вписывается в рамки современного государства – все равно, что шииты воюют с суннитами. Давно это пора прекратить, однако воюют», - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он допустил, что примирение было заключено неискренне, что может привести к возобновлению вражды. «Вполне возможно, но [это] приучает, создает привычку. Остынут, забудут. Хорошо, что было много людей», - считает он.

Примирение зачастую случается между обидчиком и пострадавшим насильно, если фигурирует представитель власти, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Подобные инциденты – не новшество. В чеченской современности активная фаза примирений была начата в 2007 году, когда муфтият и власти буквально насаждали примирения. Если враждующие помирились, и чеченская власти играла роль, то хвала им и почет. Однако на практике примирение случалось отнюдь не между равными [по статусу] семьями: представляющий власть чеченец убивал невиновного земляка, а родственников заставляли примириться. Если в данном случае имеется такая же картина и родственников невинно убиенного заставили мириться [...] они на это пойдут, конечно, но временно. Это лишь уступка, после которой семья вернется к кровной мести», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

То, что кровная месть не реализовывалась 25 лет, может свидетельствовать о том, что у родственников убитого могло не было совершеннолетних, зрелых мужчин, которые вернули бы свой долг. В течение этого времени дети выросли, и появилась реальная угроза, отметил Кутаев.

«К великому сожалению, у кровной мести нет срока. Чеченцы настолько консервативны, что порой убивают невинного. К примеру, родственники могут отомстить не самому убийце, а его детям – убит сын. По исламу так делать нельзя – отвечать должен тот, кто совершил преступление», - рассказал Кутаев.

Чеченские власти проводят кампанию по примирению кровников – в исламе подобный ритуал называется «маслаат» либо «маслиат» - и это то нужно Кадырову и его окружению для «поднятия авторитета власти», считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Акция была организована с подачи властей. Учитывая, что сама власть выступает в роли примирителя, то действо имеет особый, патерналистский характер. Дескать, наша власть настоящая, чеченская, мы соблюдаем традиции народа и примиряем кровников, особенно тех, кто не могли примириться 25 лет», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, 25 лет - довольно большой срок для кровников.

«Вряд ли кровная месть возобновится, маловероятно. Скорее всего, семьи были готовы к примирению – сколько ж можно! Если почва была подготовлена, то власть могла использовать это в своих целях, набив себе очки [...] Это показывает, что власть использует традиционные процедуры, показывая: да, иногда мы бываем и жесткие, но мы за вас же боремся, чтобы вам было хорошо, чтобы традиции соблюдались», - резюмировал Рощин.