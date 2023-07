Фильмы армянских и грузинских режиссеров отмечены призами "Золотого абрикоса"

15 июля 2023, 21:40

"Серебряный абрикос" в номинации "Региональная панорама" получил грузинский фильм "Волшебная гора", армянские документальные картины "Песня летящих листьев", "Камни" и "Пустота" получили призы в номинации "Золотая косточка". Главный приз фестиваля достался фильму греческого режиссера Спироса Яковидеса "Черный камень".

Как писал "Кавказский узел", девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" стал слоган: "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). В программу фестиваля вошло около 70 фильмов, его открыл фильм Джессики Вудворт "Лука". 11 июля состоялся показ фильма российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященного многовековой истории отношений России и народов Кавказа. В конкурсную программу "Региональная панорама" вошли две ленты грузинских режиссеров, еще одна картина показан в рамках внеконкурсной программы "Ереванская премьера".

В Ереване объявили победителей XX юбилейного кинофестиваля "Золотой абрикос", передает корреспондент "Кавказского узла".

В международной конкурсной программе главный приз – «Золотой абрикос» – получила картина греческого режиссера Спироса Яковидеса "Черный камень". "Серебряный абрикос" достался португальской картине "Бродяга" режиссера Симана Каяти. Фильм нидерландского режиссера Зары Двингер "Малыш" удостоился специального приза жюри.

В конкурсной программе "Региональная панорама" "Золотой абрикос" достался ленте совместного производства Германия-Иран-Чехия "Бесконечные границы" режиссера Аббаса Амини. "Серебряный абрикос" получила грузинская лента режиссеров Мариам Чачиа и Ника Войта «Волшебная гора». Специальный приз жюри достался фильму "Записки о переселении" режиссера Халеда Жарара совместного производства Палестина-Германия-Катар.

Работа над фильмом длилась девять лет – пять лет съемок и четыре года монтажа, сказала корреспонденту "Кавказского узла" режиссер фильма "Волшебная гора" Мариам Чачиа. "Мы снимали кино о туберкулезном диспансере, после съемок нам стало известно, что дом, в котором располагался диспансер, продали, и его будут сносить. Решили продолжить съемки", – отметила она. Режиссер не исключила, что картина попадет под запрет к показу в Грузии. "Власть даже заявляла, что фильмы должны быть с happy end. Но культура – это зеркало реальности. И фильмы о проблемах не надо запрещать, надо решать сами проблемы", – заявила Чачиа.

Приз FIPRESCI получила французско-швейцарская картина режиссера Меграна Тамадони "Мой злейший враг".

В номинации "Золотая косточка" "Золотой абрикос" достался документальной ленте "Песня летящих листьев" армянского режиссера Армине Анда. Картина удостоилась также специального приза Геннадия Мелконяна. "Серебряный абрикос" получила лента "Камни" армянского документалиста Армана Айвазяна. Специальный приз получил документальный фильм "Пустота" армянского режиссера Тиграна Агаджаняна.

Председатель жюри международной конкурсной программы Лав Диас удостоился приза "Параджановский талер".

Закрыл фестиваль показ отреставрированной версии картины режиссера Атома Эгояна "Календарь2, приуроченной к 30-летию фильма.

Напомним, в 2022 году на фестивале в Ереване было показано около 100 фильмов, в том числе ленты-участники Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В конкурсе полнометражных фильмов XIX кинофестиваля "Золотой абрикос" одержал победу фильм Ли Жуйцзюня "Возвращение в прах".

