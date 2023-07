Три картины грузинских кинематографистов представлены на фестивале "Золотой абрикос"

15 июля 2023, 06:53

В конкурсную программу "Региональная панорама" фестиваля "Золотой абрикос" вошли две ленты грузинских режиссеров, еще одна картина показан в рамках внеконкурсной программы "Ереванская премьера".

Как сообщал "Кавказский узел", девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" стал слоган: "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее). В программу фестиваля вошло около 70 фильмов, его открыл фильм Джессики Вудворт "Лука". 11 июля состоялся показ фильма российского режиссера Алексея Федорченко "Большие змеи Улли-Кале", посвященного моновековой истории отношений России и народов Кавказа.

На XX юбилейном Ереванском фестивале «Золотой абрикос» грузинский кинематограф был представлен тремя фильмами. Документальная лента «Волшебная гора» режиссера Мариам Чачиа и художественная картина «Барабанщик» режиссера Котэ Каландадзе вошли в конкурсную программу «Региональная панорама», передает корреспондент "Кавказского узла".

Лента «Волшебная гора» рассказывает о туберкулезном диспансере в высокогорном грузинском городке Абастумани, о буднях хронически больных пациентов. Дирекция диспансера сообщила им, что здание продали, и оно подлежит сносу.

Драма «Барабанщик» о молодом музыканте Нико. Нико хочет заработать на барабанную установку. Жизнь его сводит с наркоторговцем, который ради спасения своей жизни сдает конкурентам и коррумпированным полицейским свою сеть контрабанды, в том числе и курьеров. Мафия похищает любимую девушку, и он должен переосмыслить свою жизнь, чтобы спасти и девушку, и себя.

Еще один художественный фильм «Прекрасная Элен» режиссера Георгия Овашивли был показан 14 июля в рамках внеконкурсной программы «Ереванская премьера». В фильме рассказывается о 25-летней Элен, которая, окончив университет в Нью-Йорке, возвращается в Грузию. Однако все в родной стране ей чуждо, и Элен пытается найти свое место и себя.

«Волшебная гора» – специфичная картина, поделилась впечатлением Кристина Хачатрян. «О туберкулезе люди не говорят, скрывают. Это тема табуирована. И режиссер, которая сама прошла через эту болезнь, взяла на себя смелость рассказать об этом», - заявила она «Кавказскому узлу».

Карен Симонян сомневается, что грузинская общественность знала о существовании этого диспансера. «Интересный исторический факт про здание, в котором располагался диспансер. Сведения о нем сохранились бы только в архиве, если бы не этот фильм», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Интересны диалоги больных, которые, оказавшись между жизнью и смертью, начали оценивать свою жизненную позицию, добавил Симонян.

Работа над фильмом длилась девять лет – пять лет съемок и четыре года монтажа, сказала корреспонденту «Кавказского узла» режиссер фильма «Волшебная гора» Мариам Чачиа.

«Мы снимали кино о туберкулезном диспансере, после съемок нам стало известно, что дом, в котором располагался диспансер, продали и его будут сносить. Решили продолжить съемки», - отметила она.

Режиссер не исключила, что картина попадет под запрет к показу в Грузии. «Власти Грузии вводят цензуру. Грузинские кинематографисты протестуют против этого уже почти три недели. Власти, финансируемой Иванишвили, не нравится инакомыслие. В правящей силе открыто заявили, что им не нравятся абсурдные и неправильные фильмы. Но что такое правильное и неправильное кино? Власть даже заявляла, что фильмы должны быть с happy end. Но культура – это зеркало реальности. И фильмы о проблемах не надо запрещать, надо решать сами проблемы» - заявила Чачиа.

Здание диспансера очень важно также с точки зрения сохранения самоидентичности, «Это история Грузии. Нравится она нам или нет, но это наша история. И нужно, чтобы поколения помнили о годах оккупации. Это здание отлично презентуют новую историю Грузии. Династия Романовых Грузию считала своей летней резиденцией. И лучшие места принадлежали им. В начале тут построили небольшой замок для принца. Когда власть захватили большевики, они попытались стереть память, кому принадлежал дом. Уже они пристроили к дому корпуса. Но даже если нам не нравится, что мы были оккупированы Россией, Советским союзом, мы не должны сносить и забывать свою историю. Если мы забудем, мы будем повторять свои ошибки, окажемся в замкнутом круге. Знание истории – единственная путь, который позволит избежать повторении ошибок», - подчеркнула грузинский режиссер.

В фильме «Барабанщик» неплохая актерская работа, однако сам сюжет вторичен, считает Диана Саакян. «Молодой человек трудно живет, попадает на крючок – наркотики, проблемы. Хорошо, что фильм со счастливым концом, как и полагается таким картинам, а то сложно было бы выбраться из этой серой жизни героя», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Арсен Погосян, наоборот, посчитала актерскую игру в фильме слабой. «Режиссерская и операторская работа очень даже ничего. Однако чувствуется, что картина малобюджетная. Эмоции сведены к минимуму. Если бы картину снимали в Голливуде – актерская игра, грим, несколько камер - то это была бы кассовая картина. И это не только проблема грузинского кино, в армянском кино те же проблемы», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, в 2022 году на фестивале в Ереване было показано около 100 фильмов, в том числе ленты-участники Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В конкурсе полнометражных фильмов XIX кинофестиваля "Золотой абрикос" одержал победу фильм Ли Жуйцзюня "Возвращение в прах".

