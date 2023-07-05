Юристы усомнились в перспективах расследования нападения на Милашину и Немова

05 июля 2023, 17:26

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Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, подвергшиеся нападению в Чечне, пока не подавали заявлений в полицию, сообщила представитель Команды против пыток. Даже если расследование будет начато, вероятность наказания виновных невелика, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в Чечне подверглась нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках, когда ехали из аэропорта в Грозный, где должно было состояться оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой. Милашина рассказала, что нападавших было не менее 10 человек, они требовали разблокировать телефон и угрожали отрезать пальцы. Немов и Милашина были отправлены на лечение в Москву, коллеги Немова рассказали, что адвокат не может ходить.

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя полдня после нападения пообещал "разобраться", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев назвал нападение провокацией, а глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев указал, что в нападении прослеживается "почерк западных спецслужб". Чеченские силовики отчитались о проверке. Пресс-секретарь президента России посоветовал сегодня дождаться возбуждения уголовного дела.

Журналист Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых напали в Грозном, все еще находятся в больнице, сообщила пресс-секретарь "Команды против пыток" Наталья Курекина. "Они в больнице. По нашим данным, оба в сознании, но Елене несколько хуже, их обследуют. Сегодня московские юристы КПП доберутся до Боткинской больницы и будет больше информации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, пострадавшие не смогли подать заявление о преступлении, так как это не позволяло состояние их здоровья.

"Заявление о преступлении избитые подать не могли, потому что были без сил", - отметила она.

Адвокат Александр Немов рассказал, что у него множество гематом и ушибов, но динамика выздоровления хорошая. " Огромная благодарность всем врачам, как во Владикавказе, так и в Москве. Невероятно высокий уровень сопереживания. Подробностей по здоровью сообщать не хочу. Выявлено бесконечное множество гематом и ушибов, ножевое ранение. Динамика хорошая", - сказал он.

По данным источника "Кавказского узла", состояние Елены Милашиной сегодня ухудшилось.

Чеченские следователи не торопятся возбуждать уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова, отметила юрист Галина Тарасова. "Формально решение по сообщению о преступлении принимается в срок не позднее трёх суток и этот срок ещё может продлеваться. Фактически, исходя из обстоятельств и очевидности содеянного, правоохранительные органы явно не торопятся. И это далеко не первый случай такой нерасторопности в случаях совершения преступлений в отношении журналистов, правозащитников, адвокатов в Чечне. Ранее журналист Милашина вместе с другим адвокатом уже подвергалась нападению и избиению в Чечне. Председатель Следкома России тогда дал поручение о проведении проверки на региональном уровне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

6 февраля 2020 года в Грозном на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали неизвестные. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили тогда правозащитники. Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов.

По словам Тарасовой, очевидно, что оперативности и объективности в этом случае ожидать не приходится. "Хотя у Следкома России нет обязанности забирать такие дела на федеральный уровень, но в данном случае, с учётом общественного резонанса и в целях объективности расследования, это следовало бы сделать. Известна масса ситуаций, когда на федеральный уровень забирали менее значимые и резонансные дела", - указала юрист.

Уголовное дело будет возбуждено, как только пострадавшие смогут подать заявление, полагает московский адвокат Евгений Черноусов. "Я думаю, что скоро или сами они или их законные представители подадут заявление о преступлении и после этого дело будет возбуждено. С учетом большого резонанса случившегося дело обязательно возбудят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, не факт, что возбуждение дела может привести к результату. "Дело могут возбудить, могут проводить расследование, но к какому результату это приведет, мне сказать трудно. Может, никого и не найдут", - отметил он.

Нападение связано с публикациями Милашиной, в которых она рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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