Зеленский потребовал передать Саакашвили Украине

03 июля 2023, 23:34

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Украина требует выдачи своего гражданина Михаила Саакашвили из Грузии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, посол Грузии отправлен в Тбилиси для консультаций по этому поводу. Временный поверенный Украины в Грузии сегодня был вызван во внешнеполитическое ведомство в Тбилиси в связи с санкциями против авиакомпании Georgian Airways.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля клинический директор "Вивамеда" Зураб Чхаидзе сообщил, что состояние здоровья Михаила Саакашвили не изменилось, он отказывается следовать рекомендациям специалистов и отказался уже от третьего лечащего врача. 7 мая мать Михаила Саакашвили рассказала, что он крайне ослаб. 6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить исполнение наказания или освободить Саакашвили. Оппозиция регулярно проводит акции с требованием освобождения третьего президента Грузии.

Михаил Саакашвили в 2015 году при получении украинского гражданства был лишен грузинского гражданства. В 2015-2016 годах занимал должность председателя городской администрации Одесской области, лидер украинской партии "Движение новых сил". В мае 2020 Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Осенью 2021 года вернулся в Грузию и был арестован, говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Президент Украины отправил на родину посла Грузии из-за ситуации с Саакашвили. "Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии на Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций. "Который раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода", - написал сегодня Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Сегодня, выступая по видеосвязи из клиники "Вивамед" в суде, где проходит слушание по делу Саакашвили о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года, Саакашвили поднял футболку и показал, что продолжает худеть, следует из трансляции телекомпания "Мтавари архи".

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Александр Шульга вызван в МИД Грузии из-за санкций, введенных Киевом против грузинской авиакомпании Georgian Airways, сообщила сегодня телекомпания Imedi.

Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. 19 мая грузинские НПО призвали отказаться от авиасообщения с Россией, так как оно противоречит планам евроинтеграции Грузии. 21 мая Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways, возобновившую полеты в Россию. Авиакомпания в ответ запретила президенту Грузии летать на самолетах компании, пока Зурабишвили не извинится за свой призыв. 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Georgian Airways, а также основателя и главы совета директоров компании Тамаза Гаиашвили, который призвал власти Грузии принять ответные меры.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срочно отзывает посла Игоря Долгова из Грузии. Он пояснил, что это связано с позицией Грузии относительно военного конфликта с участием России. 14 марта 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не допустит разногласий с Украиной, и просила президента Украины Зеленского вернуть в страну посла. 1 апреля 2022 года она заявила, что страна поддерживает международные санкции против России и вынуждена из-за этого терпеть финансовые издержки. При этом она отметила, что по вопросу помилования Михаила Саакашвили ее позиция не изменилась.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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