Продажа билетов на дополнительные рейсы между Москвой и Тбилиси открыта на фоне украинских санкций

03 июля 2023, 06:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Авиакомпания "Азимут" с 5 июля удваивает количество рейсов между Москвой и Тбилиси, а Georgian Airways добавляет три рейса в неделю. В неделю между столицами России и Грузии будет осуществляться 24 рейса. Сообщение о дополнительных рейсах появилось на фоне введенных Украиной санкций против Georgian Airways.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая самолет авиакомпании "Азимут" вылетел из Внуково и в тот же день приземлился международном аэропорту Тбилиси. Этот рейс стал первым прямым рейсом из России в Грузию за четыре года. Прибытие лайнера было встречено акцией протеста в аэропорту. 20 мая первый авиарейс из Тбилиси прибыл в Москву.

Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская авиакомпания Georgian Airways увеличивает частоту полетов между Тбилиси и Москвой. "Азимут", которая осуществляет семь рейсов в неделю по утрам, с 5 июля планирует выполнять 14 рейсов. Еще семь рейсов будут выполняться по вечерам, пишет 2 июля "Эхо Кавказа"*.

По данным авиакомпании, вылет из Москвы в Тбилиси в 08.50 мск и 18.00 мск, вылет из Тбилиси в Москву - в 14.30 по местному времени (13.30 мск) и в 23.30 по местному времени (22.30 мск).

Что касается авиакомпании Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы между столицами, то она добавляет три рейса в неделю - по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Таким образом, между Москвой и Тбилиси будут осуществляться 24 рейса в неделю, информирует "Грузия-онлайн".

Запрет на полеты в Грузию действовал с июля 2019 года. Российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", говорилось в тексте указа, подписанного Владимиром Путиным.

Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

19 мая грузинские НПО призвали отказаться от авиасообщения с Россией. Оно противоречит планам евроинтеграции Грузии, указали они в совместном заявлении.

21 мая Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Авиакомпания, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать, заявила она. В ответ Georgian Airways запретила президенту Грузии летать на самолетах компании до тех пор, пока Зурабишвили не извинится за свой призыв. 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Georgian Airways, а также основателя и главы совета директоров компании Тамаза Гаиашвили, который призвал власти Грузии принять ответные меры.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.