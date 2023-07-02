Georgian Airways потребовала ответных санкций против Украины

02 июля 2023, 14:15

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Авиасообщение с Россией было возобновлено по решению властей Грузии, а не перевозчика, заявил руководитель попавшей под украинские санкции компании Georgian Airways и призвал правительство принять зеркальные меры.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Georgian Airways, а также основателя и главы совета директоров компании Тамаза Гаиашвили в связи с тем, что компания возобновила полеты в Россию. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы страны.

20 мая в аэропорт Внуково впервые за четыре года прибыл из Тбилиси прямой рейс авиакомпании Georgian Airways. Ранее сотрудники компании жаловались на травлю со стороны противников возобновления авиасообщения с Россией.

Руководитель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили обнародовал заявление о том, что президента Украины ввели в заблуждение "оппозиционно настроенные группы в Грузии".

"К сожалению, борьба за власть принимает крайне радикальные формы. Идут на все, лишь бы как-то свергнуть власть и самим оказаться во главе страны. На пути к своей нездоровой цели им удается ввести в заблуждение президента Украины. Общеизвестно, что ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране. Все это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии", - цитирует сегодня заявление Гаиашвили "Грузия Online".

Глава компании счел несправедливыми санкции Украины. "Авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, всей Азии и Средней Азии выполняют рейсы в Россию, совершая сотни рейсов. Но они не вводят им санкции. Ни я, ни Georgian Airways к политике отношения не имеем", - заявил он.

Гаиашвили выразил надежду, что "за этим несправедливым и безосновательным решением президента Украины последует незамедлительный и зеркальный ответ правительства Грузии", пишет издание.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 июля прокомментировала санкции в отношении Georgian Airways, заявив, что "для восстановления полетов повода не было", сообщило "ИнтерпрессНьюс".

"Это [возобновление авиасообщения] ход России, чтобы обрести как-то влияние на общество, кому-то понравиться... Власть [в Грузии] нужна, чтобы видела лучше, чем общество, что делает нам Россия, и построила перед ней такую стену, которая это выдержит", - процитировало президента издание.

Одна из лидеров оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили назвала санкции в отношении Georgian Airways «справедливым и политически правильным шагом». "Когда тот или иной бизнес принимает решение вести экономические отношения с Россией, думаю, совершенно естественное следствие - то, что Украина вводит режим санкций. Это справедливый и политически правильный шаг", - привело 1 июля ее слова издание.

Напомним, Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

19 мая грузинские НПО призвали отказаться от авиасообщения с Россией. Оно противоречит планам евроинтеграции Грузии, указали они в совместном заявлении.

21 мая Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Авиакомпания, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать, заявила она. В ответ Georgian Airways запретила президенту Грузии летать на самолетах компании до тех пор, пока Зурабишвили не извинится за свой призыв.

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