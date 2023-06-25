Чеченские росгвардейцы вернулись из Москвы после окончания мятежа Пригожина

25 июня 2023, 18:13

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Бойцы чеченского управления Росгвардии, направленные в Москву в связи с вооруженным мятежом Евгения Пригожина, вернулись в Грозный.

Как писал "Кавказский узел", подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростовскую область для подавления мятежа Евгения Пригожина, получили приказ вернуться в зону военной операции на Украине, объявил сегодня командир спецназа Апти Алаудинов. Подразделения спецназа «Ахмат» и 78-го моторизованного полка спецназа «Север-Ахмат» утром 24 июня были направлены из зоны военной операции в Ростов-на-Дону. Кроме того, в Москву были направлены из Чечни 3000 бойцов из 94-го и 96-го полков оперативного назначения войск нацгвардии, батальон «Юг», 141-й моторизованный полк и военнослужащие управления Росгвардии по Чечне.

24 июня Рамзан Кадыров раскритиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за вооруженный мятеж, а также заявил, что бойцы Минобороны и управления Росгвардии по Чечне уже выехали для подавления мятежа. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий.

В аэропорт «Грозный» вернулись бойцы управления Росгвардии по Чечне, которые ранее были направлены в Москву "для защиты от участников военного мятежа", сообщило сегодня ИА "Чечня Сегодня".

По словам командира 141-го специального моторизованного полка «Север» Ибрагима Исмаилова, несмотря на то, что "задача была поставлена неожиданно", все бойцы выразили желание поехать в Москву, говорится в публикации.

На сообщение государственного информагентства сегодня обратил внимание и читатель "Кавказского узла" с ником vivien.sporer. "Сайт "Чечня Сегодня" сообщил, что "Чеченские росгвардейцы, направленные для защиты Москвы, вернулись в Грозный"... Для защиты первопрестольной от боевиков Пригожина Кадыров направил туда аж три полка и один батальон Росгвардии. Правда, как обычно, кадыровцы прибыли на место к шапочному разбору", - написал он в своем комментарии к материалу об отправке спецназа "Ахмат" из Ростовской области в зону военной операции.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". 24 июня Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. В отношении него было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. В тот же день стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Вооруженный мятеж Пригожина стал следствием его предельно обострившегося конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу, и действия Пригожина были спонтанными, но ожидаемыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

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