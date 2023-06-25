Бойцы спецназа "Ахмат" отозваны из Ростовской области

25 июня 2023, 12:40

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Подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростовскую область для подавления мятежа Евгения Пригожина, получили приказ вернуться в зону военной операции на Украине, объявил командир спецназа Апти Алаудинов.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Рамзан Кадыров раскритиковал основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за вооруженный мятеж, а также заявил, что бойцы Минобороны и управления Росгвардии по Чечне уже выехали "в зоны напряжённости". "Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", – заявил Кадыров.

Бойцы спецназа «Ахмат» из пункта дислокации в Ростове и Ростовской области, куда они прибыли для подавления мятежа, возвращаются в зону военной операции, сообщает сегодня в своем телеграм-канале ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на командира спецназа Апти Алаудинова.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором Апти Алаудинов выступает перед построенными бойцами. Из его слов следует, что построение подразделения Минобороны происходит в хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Алаудинов объявил бойцам, что согласно новому приказу они направятся в зону военной операции.

Подразделения спецназа «Ахмат» и 78-го моторизованного полка спецназа «Север-Ахмат», участвующие в боевых действиях на Марьинском направлении в зоне военной операции, утром 24 июня были временно передислоцированы в Ростов-на-Дону "для проведения контртеррористической операции против участников мятежа", сообщило в ночь на 25 июня ИА "Грозный-информ".

Кроме того, в Москву "для защиты столицы России от участников военного мятежа" были направлены из Чеченской Республики 3000 бойцов из 94-го и 96-го полков оперативного назначения войск нацгвардии, батальон «Юг», 141-й моторизованный полк и военнослужащие управления Росгвардии по Чечне, сообщило вечером 24 июня агентство.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Вооруженный мятеж Пригожина стал следствием его предельно обострившегося конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу, и действия Пригожина были спонтанными, но ожидаемыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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