Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

19 июня 2023, 13:57

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Азербайджанские военные обстреляли стройплощадку металлургического завода в Ерасхе, заявило Минобороны Армении. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении сообщило, что ночью азербайджанские военные обстреляли армянские позиции, в том числе около села Ерасх. Минобороны Азербайджана отвергло обвинение.

16 июня военное ведомство Армении также обвинило азербайджанских военных в стрельбе по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций.

Азербайджанские военные сегодня в 13.25 по местному времени (12.25 мск) вновь обстреляли строящийся в Ерасхе армяно-американский металлургический завод, заявило Минобороны Армении.

Стрельба велась из огнестрельного оружия разного калибра, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в обстрелах. "Примерно в 13:35 (12.35 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен (Ерасх. – Прим. "Кавказского узла") Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, 3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет производиться 180 000 тонн продукции в год.

13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль.

На следующий день ведомство заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве металлургического завода в Ерасхе, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле. Строительство завода в Ерасхе приостановлено из-за обстрелов, заявил в тот же день губернатор Араратской области.

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