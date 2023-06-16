Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

16 июня 2023, 09:39

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Азербайджанские позиции были обстреляны со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле стройплощадки металлургического завода в Ерасхе.

Как писал "Кавказский узел", министерства обороны Азербайджана и Армении регулярно сообщают о нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Так, 15 июня Азербайджан обвинил армянских военных в ранении пограничника. Армения в свою очередь заявила, что армянский пограничник ранен в результате обстрела в Сюникской области.

Сегодня с 00.15 до 00.20 (с 23.15 до 23.30 мск 15 июня) подразделения вооруженных сил Армении с территории Басаркечярского района (Гегаркуникской области Армении. – Прим. "Кавказского узла") неоднократно обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Галакенд Гедабейского района, заявило Минобороны Азербайджана.

"Кроме того, с 00:50 до 04:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - говорится в публикации на сайте министерства.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Версия азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении. "Министерство обороны Азербайджана вновь распространило дезинформацию. Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС Армении 16 июня в период с 00:15 до 00:20 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности", - говорится в публикации на сайте министерства.

В другом сообщении ведомство обвинило азербайджанских военных в обстрелах. "16 июня в 10:00 (09.00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций", - говорится в публикации.

Минобороны Нагорного Карабаха также отвергло обвинение. "Заявление, распространенное министерством обороны Азербайджана, о том, что подразделения Армии обороны 16 июня в промежутке с 00:50 до 04:10 открыли огонь по азербайджанским позициям […] является очередной дезинформацией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получил строящийся металлургический комбинат.

На следующий день ведомство заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве металлургического завода в Ерасхе, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле. Строительство завода в Ерасхе приостановлено из-за обстрелов, заявил в тот же день губернатор Араратской области.

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